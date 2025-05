Hot face sao Việt: Lã Thanh Huyền cùng gia đình du lịch Huế

Tin tức sao Việt 4/5: Kim Lý đồng hành cùng Subeo trong chuyến đi đến New Zealand để xem trường chuẩn bị cho kỳ du học sắp tới. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Lã Thanh Huyền cùng gia đình du lịch Huế. Ảnh: FB Lã Thanh HuyềnĐàm Thu Trang trẻ trung xuống phố. Ảnh: FB Đàm Thu Trang Hoa hậu Thanh Thuỷ diện trang phục truyền thống Kebaya của Indonesia trong ngày đầu tiên. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My trong tiệc sinh nhật bé Lúa. Ảnh: FB Doan Hai My Phương Oanh khoe ảnh đi xông hơi cùng 2 con. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Ca sĩ Lệ Quyên tâm sự: "Đâu đó nghe người ta nói rằng, dù bình thường đến đâu, xấu đi chăng nữa thì thế giới này vẫn sẽ có ít nhất một người dành cho bạn''. Ảnh: FB Lệ Quyên Hòa Minzy đăng ảnh tới Điện Biên. Ảnh: FB Hòa Minzy Diễn viên Mai Thu Huyền xinh đẹp trong chuyến công tác Thượng Hải. Ảnh: FB Mai Thu Huyen Bảo Thanh về thăm mẹ ruột. Ảnh: FB Bảo Thanh

Tin tức sao Việt 4/5: Kim Lý đồng hành cùng Subeo trong chuyến đi đến New Zealand để xem trường chuẩn bị cho kỳ du học sắp tới. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Lã Thanh Huyền cùng gia đình du lịch Huế. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền Đàm Thu Trang trẻ trung xuống phố. Ảnh: FB Đàm Thu Trang Hoa hậu Thanh Thuỷ diện trang phục truyền thống Kebaya của Indonesia trong ngày đầu tiên. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My trong tiệc sinh nhật bé Lúa. Ảnh: FB Doan Hai My Phương Oanh khoe ảnh đi xông hơi cùng 2 con. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Ca sĩ Lệ Quyên tâm sự: "Đâu đó nghe người ta nói rằng, dù bình thường đến đâu, xấu đi chăng nữa thì thế giới này vẫn sẽ có ít nhất một người dành cho bạn''. Ảnh: FB Lệ Quyên Hòa Minzy đăng ảnh tới Điện Biên. Ảnh: FB Hòa Minzy Diễn viên Mai Thu Huyền xinh đẹp trong chuyến công tác Thượng Hải. Ảnh: FB Mai Thu Huyen Bảo Thanh về thăm mẹ ruột. Ảnh: FB Bảo Thanh