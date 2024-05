Mỹ nhân Hollywood gợi cảm với đầm Công Trí trên thảm đỏ Cannes

Mỹ nhân Hollywood chiếm trọn tâm điểm truyền thông khi góp mặt tại buổi chiếu phim The Most Precious of Cargoes vừa qua. Trên thảm đỏ Cannes 2024, cánh phóng viên bắt trọn đường cong của Joey King trong lớp vải mỏng tang nhưng chẳng kém phần bay bổng. Đặc biệt người đẹp chẳng ngần ngại phô bày đường chân ngực gợi cảm trước hàng trăm ống kính tác nghiệp. Để tạo nên chiếc đầm này, NTK Công Trí đã lấy cảm hứng từ dòng nước mềm mại mơn trớn trên làn da người mặc, che phủ tài tình những khu vực “nhạy cảm” nhưng vẫn đủ để tạo những khoảng hở hút mắt. Ý tưởng được anh thể hiện thông qua chất liệu chiffon cao cấp cùng tông xanh mát mắt, đồng thời đính kết pha lê swarovski tại vòng 2. Kết cấu corset được bổ sung nhằm tôn dáng triệt để cho người mặc. Để hoàn thiện trang phục, nhà mốt đã tập trung tối đa trong suốt gần 1 tháng và gửi sang Mỹ từ cuối tháng 4. So với chiều cao 1m63 của Joey King, không ngoa khi khẳng định sáng tạo từ Công Trí giúp nữ diễn viên “hack dáng” hiệu quả, xuất hiện hoàn hảo trước hàng trăm ống kính, kể cả “ống kính hung thần” như Getty Images. Sắc vóc bốc lửa của người mặc cộng hưởng cùng tinh thần thanh lịch vượt thời gian từ Công Trí tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 11. Bộ cánh còn được tô điểm bởi giày cao gót Gianvito Rossi và bộ trang sức ton-sur-ton từ Gabriel & Co. Trên trang cá nhân với hơn 18 triệu người theo dõi, Joey gửi lời cảm ơn tới NTK Công Trí bởi chiếc đầm tuyệt đẹp. Joey King là nữ diễn viên nổi tiếng bén duyên với màn ảnh từ năm 4 tuổi. Dù mới 25 tuổi nhưng người đẹp nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín như: Màn trình diễn xuất sắc trong phim điện ảnh của Young Artist Awards, Ngôi sao phim hài của năm 2020 tại People Choice Awards, Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất của Kids Choice Awards và đặc biệt là đề cử Screen Actors Guild Awards, Primetime Emmy và Quả Cầu Vàng. Cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng toàn cầu như The Kissing Booth, Bullet Train, The Conjuring, White House Down…Công Trí được mệnh danh là “người anh cả làng mốt Việt” với vô số thiết kế lọt vào mắt xanh dàn siêu sao quyền lực bậc nhất Hollywood. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như minh tinh Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục được loạt sao như: Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna…Xem video: "Đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ chuyện 'Vĩnh cửu' vắng mặt tại Cannes và Venice". Nguồn Zing

Mỹ nhân Hollywood chiếm trọn tâm điểm truyền thông khi góp mặt tại buổi chiếu phim The Most Precious of Cargoes vừa qua. Trên thảm đỏ Cannes 2024, cánh phóng viên bắt trọn đường cong của Joey King trong lớp vải mỏng tang nhưng chẳng kém phần bay bổng. Đặc biệt người đẹp chẳng ngần ngại phô bày đường chân ngực gợi cảm trước hàng trăm ống kính tác nghiệp. Để tạo nên chiếc đầm này, NTK Công Trí đã lấy cảm hứng từ dòng nước mềm mại mơn trớn trên làn da người mặc, che phủ tài tình những khu vực “nhạy cảm” nhưng vẫn đủ để tạo những khoảng hở hút mắt. Ý tưởng được anh thể hiện thông qua chất liệu chiffon cao cấp cùng tông xanh mát mắt, đồng thời đính kết pha lê swarovski tại vòng 2. Kết cấu corset được bổ sung nhằm tôn dáng triệt để cho người mặc. Để hoàn thiện trang phục, nhà mốt đã tập trung tối đa trong suốt gần 1 tháng và gửi sang Mỹ từ cuối tháng 4. So với chiều cao 1m63 của Joey King, không ngoa khi khẳng định sáng tạo từ Công Trí giúp nữ diễn viên “hack dáng” hiệu quả, xuất hiện hoàn hảo trước hàng trăm ống kính, kể cả “ống kính hung thần” như Getty Images. Sắc vóc bốc lửa của người mặc cộng hưởng cùng tinh thần thanh lịch vượt thời gian từ Công Trí tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 11. Bộ cánh còn được tô điểm bởi giày cao gót Gianvito Rossi và bộ trang sức ton-sur-ton từ Gabriel & Co. Trên trang cá nhân với hơn 18 triệu người theo dõi, Joey gửi lời cảm ơn tới NTK Công Trí bởi chiếc đầm tuyệt đẹp. Joey King là nữ diễn viên nổi tiếng bén duyên với màn ảnh từ năm 4 tuổi. Dù mới 25 tuổi nhưng người đẹp nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín như: Màn trình diễn xuất sắc trong phim điện ảnh của Young Artist Awards, Ngôi sao phim hài của năm 2020 tại People Choice Awards, Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất của Kids Choice Awards và đặc biệt là đề cử Screen Actors Guild Awards, Primetime Emmy và Quả Cầu Vàng. Cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng toàn cầu như The Kissing Booth, Bullet Train, The Conjuring, White House Down… Công Trí được mệnh danh là “người anh cả làng mốt Việt” với vô số thiết kế lọt vào mắt xanh dàn siêu sao quyền lực bậc nhất Hollywood. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như minh tinh Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục được loạt sao như: Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna… Xem video: "Đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ chuyện 'Vĩnh cửu' vắng mặt tại Cannes và Venice". Nguồn Zing