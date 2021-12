Rộ nghi vấn Khánh My hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên

Mới đây, ông chủ phòng trà Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi xuất hiện bên một cô gái vào tối ngày 24/12. Trong clip được lan truyền, doanh nhân Đức Huy và cô gái bước ra từ một tụ điểm, có những cử chỉ khá thân thiết. Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn cô gái trong clip là bạn gái mới của chồng cũ Lệ Quyên. Ảnh: Vietnamnet Vì dáng người rất giống cô gái trong clip, Khánh My bị nhiều người réo tên. Hiện tại, phía Khánh My và doanh nhân Đức Huy đều chưa đưa ra phản hồi. Ảnh: FB Đức Huy, Khánh My Doanh nhân Đức Huy là chồng cũ của nữ ca sĩ nổi tiếng Lệ Quyên nên đời tư của anh luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: FB Đức Huy Sau khi ly hôn Lệ Quyên, ông chủ phòng trà Đức Huy vướng tin đồn hẹn hò Cẩm Đan. Cách đây ít tháng, cặp đôi tin đồn dính nghi vấn chia tay. Ảnh: Dân Trí Cách đây không lâu, Khánh My chia tay Tiến Vũ sau vài năm hẹn hò. Phía Tiến Vũ xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ còn Khánh My giữ im lặng. Ảnh: Dân Việt Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng đoạt giải vàng Ngôi sao người mẫu 2011 và Người đẹp Áo dài trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu tại Mỹ. Ảnh: FB Khánh My Khánh My còn đóng phim. Cô tham gia các phim như: "Cuối đường băng", "Váy hồng tầng 24", "Mỹ nhân Sài thành". Ảnh: Dân Việt Khánh My cũng tham gia lĩnh vực ca hát. Hiện tại, cô tập trung kinh doanh. Ảnh: Zing Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

