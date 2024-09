Rapper Negav vướng loạt ồn ào trước phát ngôn bỏ học

Mới đây, trong concert Anh trai say hi, rapper Negav bất ngờ nhắn nhủ đến mẹ: "Mẹ ơi, mẹ thấy chưa. Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Ảnh: Hoa Học Trò. Phát ngôn của rapper Negav nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người chỉ trích anh cho rằng nam rapper đang cổ xúy việc bỏ học. Phía Negav nhanh chóng lên tiếng xin lỗi khán giả. Ảnh: FB Negav. “Negav đã gây hiểu lầm khi chia sẻ trước đám đông về chuyện đi học - bỏ học. Đây là lời chia sẻ thân tình và thật lòng phía cá nhân của tôi đến mẹ, theo cách tôi hay nói chuyện với mẹ, hoàn toàn không cổ xúy các bạn bỏ học giống tôi và lấy đó làm tự hào. Tôi biết mình đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên muốn công khai chia sẻ rõ ràng ở đây với tất cả mọi người. Thật lòng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm lớn này, làm khán giả giận”, anh viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Negav. Negav từng vài lần chia sẻ về việc bỏ học đại học giữa chừng. “Học xong lớp 12 em đi học đại học được 2 tháng. Sau đó em nghỉ vì học xa quá, trên đường đi học thì bị đụng xe 2 lần trong 2 tháng. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi, lúc đó em cảm thấy bản thân mình không hợp với việc học đại học", Negav chia sẻ trong chương trình Hành trình rực rỡ. Ảnh: FB Negav. Theo Sở Hữu Trí Tuệ, trong một talkshow, Negav chia sẻ về chuyện học hành: “Em bị đụng xe khoảng 3 lần, 3 lần đi học. Em trễ học rất nhiều lần. Em bị thầy giáo kêu lên đóng hề cho tất cả các bạn xem và các bạn không cười. Đó là lý do em biến mất khỏi ngôi trường, bây giờ em chỉ về để đi diễn thôi”. Ảnh: FB Negav. Ngoài chuyện học hành gây ồn ào, Negav vướng tin đồn đóng vai thiếu gia để đánh bóng tên tuổi khi liên tục khoe sở hữu đồng hồ xa xỉ. Ảnh: FB Negav. Negav không đáp trả nghi vấn phông bạt. Ảnh: FB Negav. Sau khi nổi tiếng, rapper Negav bị khui các bình luận tục tĩu trên mạng xã hội khiến nhiều cư dân ngán ngẩm. Ảnh: FB Negav. Xem video: "Negav hát Nhạy cảm dễ chiều". Nguồn FB Negav

