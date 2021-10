Rapper Chị Cả cổ súy chuyện loạn luân gây phẫn nộ là ai?

Một ca khúc của rapper Chị Cả đang khiến nhiều khán giả bức xúc bởi ca từ dung tục, cổ súy chuyện loạn luân sai trái. Giữa ồn ào, nam rapper vừa lên tiếng xin lỗi khán giả. Ảnh: Saostar Rapper Chị Cả cho biết, anh viết ca khúc bị cho là nhạc “rác” vào tháng 12/2018. Anh không ngờ ca khúc tạo nên hệ quả xấu đến vậy khi trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Chị Cả sẽ xóa tất cả các bản nhạc và hứa sẽ chọn lọc ngôn từ kỹ càng hơn khi sáng tác. Ảnh: Saostar Rapper Chị Cả sinh năm 1994, tên thật là Đinh Thanh Tùng. Anh viết và thu âm bản rap đầu tiên năm lớp 10. Do mê rap, Chị Cả bỏ học ngành Lý luận phê bình điện ảnh Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Theo nam rapper, gia đình không ủng hộ anh theo rap. Ảnh: Yan Năm 2014 là năm đầu tiên Chị Cả tham gia cộng đồng Hiphop. Ảnh: Tiền Phong Năm 2019, Chị Cả tham gia nhóm LOCOBoiz cùng RichChoi, QUÂN và Droppy. Năm 2020, anh lọt top 8 cuộc thi King of rap. Ảnh: Saostar Nam rapper từng làm khá nhiều nghề như chạy ship hàng, bán thịt xiên, chạy bàn tại quán bar. Ảnh: Tiền Phong Về nghệ danh, Chị Cả cho biết, đây là cái tên anh đặt để nhớ về người chị quá cố đã dìu dắt anh những bước đầu tiên trên con đường đến với rap. “Chị đã ở cạnh giúp đỡ, truyền cảm hứng cho tôi suốt 6 năm nên tôi rất sốc. Mỗi khi nhìn thấy bộ tóc dài, tôi lại nhớ đến chị”, nam rapper chia sẻ trên Zing. Ảnh: Zing Mỗi khi đi diễn, top 8 King of rap phải mua hoặc đi thuê một bộ tóc giả. Ảnh: Zing Trong quá khứ, rapper sinh năm 1994 khá điển trai, bảnh bao khác hẳn phong cách hiện tại. Ảnh: Saostar Ngoài đời, Chị Cả trầm tính, ít nói và khá nhát. Nhưng khi lên sân khấu, anh có phần nổi loạn. Ảnh: Saostar Xem video "Chị Cả - Đức Phúc song ca trong King of rap". Nguồn King of rap

