Quốc phục “Bánh Mì” của H’hen Niê gây sốt trên nhiều báo nước ngoài

H'hen Niê vừa hoàn thành phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Mới đây, hình ảnh bộ quốc phục "Bánh Mì" của cô xuất hiện trên báo Mỹ - New York Post. Tờ này viết: "Một số thí sinh mặc quốc phục rất ấn tượng. Trong đó, đại diện Việt Nam mang đến một thiết kế như một giỏ bánh mì". Một tờ báo Mỹ khác là USA Today cũng đưa tin về bộ quốc phục "Bánh Mì" của H'hen Niê. Tờ USA Today chú thích: "H'hen Niê - đại diện Việt Nam trình diễn quốc phục tại cuộc thi". Hình ảnh bộ trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam còn xuất hiện trên tờ Philstar của Philippines. Tờ Bangkok Post của Thái Lan cho hay quốc phục của đại diện Việt Nam là một trong số những thiết kế gây chú ý nhiều nhất. Chuyên trang sắc đẹp Missosology cũng đánh giá cao bộ quốc phục "Bánh Mì" với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 bộ quốc phục đẹp nhất cuộc thi. Trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam còn lọt top những mẫu thiết kế đẹp nhất tại cuộc thi do Angelopedia lựa chọn. Tờ Angelopedia tỏ ra khá ưu ái đại diện Việt Nam khi còn đánh giá H'hen Niê là một trong những thí sinh mặc trang phục Thái Lan đẹp nhất. Trình diễn trang phục của một nhà thiết kế Thái Lan, H'hen Niê cũng lọt top thí sinh gây ấn tượng do Angelopedia đánh giá.

Ngày 11/12, H’hen Niê và các thí sinh tập luyện chuẩn bị cho đêm bán kết. Hôm nay (ngày 12/12), các người đẹp bước vào phần thi phỏng vấn kín với ban tổ chức. Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tại Thái Lan. Xem video "H'hen Niê mang quốc phục "Bánh Mì" đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018". Nguồn Youtube/vtc

