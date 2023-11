Quốc Khánh được phong danh hiệu NSND, vẫn là “trai tân” ở tuổi 61

Mới đây thông tin nghệ sĩ Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSND nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Vietnamnet. Quốc Khánh theo học lớp đào tạo diễn viên sân khấu do Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức từ năm 1978-1982. Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ sinh năm 1962 hoạt động ở lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Ảnh: Dân Trí. Ở lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh, Quốc Khánh đóng phim Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Bão qua làng, Những người độc thân vui vẻ, Áo lụa Hà Đông. Ảnh: Dân Việt. Năm 2002, Quốc Khánh tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần, sau đó đảm nhận vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân. Đến nay, Ngọc Hoàng vẫn là vai diễn để đời của Quốc Khánh. Ảnh: VTV. Có nhiều đóng góp cho nghệ thuật, Quốc Khánh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2012. Ảnh: Vietnamnet. Chiều ngày 21/11/2022, Nhà hát Kịch Việt Nam trao quyết định nghỉ hưu cho nghệ sĩ Quốc Khánh. Ảnh: VTV. Sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật. Hồi đầu năm 2023, anh tham gia Táo Quân. "Tôi không sốc, chỉ là một dấu mốc để có một buổi chia tay thôi. Tôi còn sức, vẫn đi diễn và làm cộng tác viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự án bên ngoài mời tôi làm phim, diễn trong chương trình, sự kiện. Tôi vẫn giữ vững với sân khấu, truyền hình đến khi nào sức khỏe không cho phép thì thôi", Quốc Khánh chia sẻ trên Dân Trí. Ảnh: Vietnamnet. Hồi năm 2019, Quốc Khánh khiến cộng đồng mạng xôn xao tưởng anh sắp kết hôn khi khoe bức ảnh chụp bàn tay đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út. Anh nhanh chóng chia sẻ trên Tổ Quốc: "Mọi người đều đồn đoán sai sự thật. Tôi hiện tại vẫn độc thân và chưa có ý định lấy vợ đâu nhé". Ảnh: Vietnamnet."Ngọc Hoàng" Quốc Khánh hiện tại chưa lập gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với An Ninh Thủ Đô vào tháng 12/2022, anh nói: “Tôi không lấy vợ cũng vì thương chị em phụ nữ. Quanh năm tôi đi làm không có giờ giấc, lại ham chơi, nếu ai đồng ý xây dựng gia đình với tôi sẽ rất khổ. Tôi thấy mình chưa đủ tư cách làm chồng, huống gì làm cha. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Tôi giờ chọn tự do thì sau này sẽ chịu cảnh về già không ai chăm sóc mà thôi (cười). Mỗi người một suy nghĩ, tôi không phải chạy theo ai cả, mình cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái là được”. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua"

