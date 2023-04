Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ, Phượng Chanel giờ thế nào?

Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan từng có 6 năm gắn bó trước khi bất ngờ tuyên bố chia tay vào tháng 4/2021. Tháng 4/2023 khi nghe tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ, Phượng Chanel cho biết: “Tôi và anh Ngoan đã 2 năm nay không gặp nhau. Tôi không hề biết chuyện nợ nần của anh ấy”. Sau hai năm chia tay tình trẻ, Phượng Chanel được khen là ngày càng nhuận sắc, trẻ hơn rất nhiều so với trước. Không chỉ thay đổi style ăn mặc trẻ trung hơn, vóc dáng, làn da của Phượng Chanel cũng khiến nhiều người xuýt xoa. Nữ đại gia sinh năm 1977 thường xuyên đăng ảnh tụ tập ăn uống, hát hò vui vẻ với các bạn trong giới giải trí như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Tùng Dương... Trên trang cá nhân, Phượng Chanel cũng thường xuyên khoe ảnh các con gái, đặc biệt là bé gái con của cô và Quách Ngọc Ngoan. Tháng 4/2022, nữ đại gia quê Thanh Hóa đã khoe con gái lớn, Nguyễn Uyên, trúng tuyển Đại học California tại Berkeley (UCB), Mỹ. Phượng Chanel hiện cùng hai con gái sống tại căn biệt thự hoành tráng giữa trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, Phượng Chanel còn sở hữu một căn nhà ở Hà Nội để tiện cho việc đi lại công tác giữa hai thành phố. Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, sinh năm 1977, quê gốc ở Thanh Hóa. Cô được mọi người gọi là Phượng Chanel vì có niềm đam mê đặc biệt với thương hiệu Chanel đắt đỏ. Phượng Chanel được nhiều người biết tới bởi là người sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT 3 công ty giải trí hàng đầu Việt Nam: Công ty Siêu sao do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và công ty AC do chính Phượng Chanel điều hành.Xem video: "Quách Ngọc Ngoan trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

