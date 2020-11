Phương Thanh làm việc với Sở 4T: Bao nghệ sĩ phát ngôn “xằng” bị phạt?

Mới đây, Phương Thanh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sau vụ phát ngôn sai về người dân Quảng Ngãi. Theo Zing, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho hay, Phương Thanh mong muốn được giải trình sự việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền ở Quảng Ngãi. Trước đó, Phương Thanh viết trên trang cá nhân: "Chanh đi từ thiện tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu'. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy". Bài đăng của Phương Thanh gây bức xúc vì thực tế nơi cô đến là Quảng Nam. Ảnh: Zing Trước Phương Thanh, không ít sao Việt cũng lãnh đủ vì vạ miệng. Cách đây không lâu, Hòa Minzy vướng lùm xùm đăng tải thông tin giả phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến dịch COVID-19. Ngay sau đó, Hòa Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng. Cũng liên quan đến dịch COVID-19, Ngô Thanh Vân đăng tải thông tin giả về chuyến bay từ Vũ Hán tới Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng từng đưa tin sai lệch về 2 bệnh nhân người Trung Quốc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Vì chia sẻ nội dung sai sự thật, 3 nghệ sĩ bị phạt 10 triệu đồng mỗi người. Ảnh: Người lao động Sau khi đăng tin giả về dịch COVID-19, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng và Ngô Thanh Vân đều có hành động sửa sai như xóa chia sẻ, lên tiếng xin lỗi và sẵn sàng đóng phạt. Dẫy vậy, hành động chuộc lỗi này vẫn khó được công chúng chấp nhận, thông cảm. Tháng 8 vừa qua, ca sĩ Duy Mạnh được cho là có phát ngôn thiếu chuẩn mực và sai lệch về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Giữa ồn ào, nam ca sĩ khẳng định, bình luận cũ của anh đã bị cắt ghép, xuyên tạc. Sau đó, Duy Mạnh đã đến Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM để làm rõ những phát ngôn trên Facebook. Sau buổi làm việc, nam ca sĩ bị phạt 7,5 triệu đồng vì dùng từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục. Duy Mạnh bày tỏ sẽ rút kinh nghiệm sau khi bị phạt: "Từ nay tôi không dám nói bậy bạ nữa đâu! Tôi sợ rồi!". Xem trailer MV mới của Đàm Vĩnh Hưng. Nguồn FB Đàm Vĩnh Hưng

