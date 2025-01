Phương Nhi lên xe hoa, hội mỹ nhân lấy chồng sớm còn ai?

Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 15/1. Ảnh: FB Phương Nhi. Á hậu Phương Nhi từng tiết lộ mẹ không cho lấy chồng sớm. “Không biết các bạn nữ khác đối diện với câu hỏi lấy chồng này như thế nào nhưng riêng với gia đình Phương Nhi thì câu hỏi này bị cấm tuyệt luôn. Vì mẹ rất sợ Phương Nhi lấy chồng sớm và mẹ cũng không cho con gái lấy chồng sớm đâu”, Phương Nhi chia sẻ trên Saostar. Ảnh: FB Phương Nhi. Ngoài Nguyễn Phương Nhi, không ít mỹ nhân Việt lấy chồng sớm. Tường San là một trong số đó. Năm 2020, Tường San kết hôn với bạn trai hơn cô 9 tuổi. Ảnh: Tiền Phong. Tường San chia sẻ trên Vietnamnet về việc lấy chồng: “Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn”. 1 năm sau khi kết hôn, cô sinh con gái đầu lòng. Ảnh: Znews. Hoa hậu Thùy Lâm kết hôn ở tuổi 24 với Nguyễn Anh Tuấn. Người đẹp chia sẻ trên Thế Giới Phụ Nữ về quyết định lấy chồng: “Có người cho rằng Lâm lấy chồng sớm nhưng đối với mình, khi tình cảm đã đủ chín muồi, mỗi người đều có sự chuẩn bị cho cuộc sống gia đình thì chính là lúc cả hai nên tiến tới hôn nhân”. Ảnh: Dân Việt. Hôn nhân của Thùy Lâm sau 15 năm vẫn hạnh phúc. Ảnh: FB Thùy Lâm. Thời điểm lấy chồng, Trà My ở tuổi 24, giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được 5 tháng. Ảnh: Znews. Á hậu Trà My tận hưởng cuộc sống xa hoa, hạnh phúc sau khi kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Trà My cho biết, nếu không đi thi hoa hậu, cô khẳng định cũng sẽ lấy được một người chồng tốt. Mục tiêu của Trà My không phải là lấy chồng giàu, mà lấy người đàn ông tốt, xứng đáng với mình. Ảnh: FB Trà My. Á hậu Trà My không tiếp tục hoạt động giải trí để hỗ trợ cho việc kinh doanh. Ảnh: FB Trà My. Á hậu Diễm Trang lấy chồng ở tuổi 24. Người đẹp cho biết, cô có hậu phương gia đình luôn bên cạnh. Ảnh: FB Diễm Trang. Xem video: "Phương Nhi mặc áo dài khoe vẻ dịu dàng". Nguồn FB Phương Nhi

