Phương Lan - Phan Đạt hạnh phúc ngọt ngào sau khi kết hôn

Phương Lan - Phan Đạt hẹn hò 5 năm trước khi làm đám cưới. Cặp đôi tổ chức đám cưới tại TP HCM vào tháng 11/2023 và tại Ninh Bình vào tháng 12/2023. Vợ chồng Phương Lan dính như sam sau khi về chung một nhà. Phương Lan và chồng kém 1 tuổi sánh đôi tại các sự kiện. Sau khi kết hôn, Phương Lan giữ 8 phần tiền chung của hai vợ chồng còn Phan Đạt giữ 2 phần. Sau khi cưới, công việc của cặp đôi đều thuận lợi.Phương Lan không giỏi bếp núc. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, cô cố gắng nấu nướng. Phan Đạt từng hài hước chia sẻ hình ảnh món gà bị cháy đen do Phương Lan nấu. “Sốt cao nên nhờ cô ấy nấu ăn cho 1 bữa. Mời cả nhà ăn món “gà kho kiểu Quảng Ninh" với mình nhé. Ngon má ơi luôn! Món này có vị than tre, rất giòn nhé”, anh viết. Phan Đạt chiều chuộng Phương Lan hết mực. Trong một lần đi mua sắm, anh bồng bế vợ để xem trang phục. Phan Đạt từng khoe được vợ chăm sóc chu đáo khi bị ốm. “Lâu lắm rồi mới có cảm giác đói không cần nói gì cũng có người bưng đồ tới cho ăn. Mọi lời nói của mình đều là chân lý. Ngồi gác chân lên sofa và xem phim… còn việc nhà thì cô ấy đã làm hết. Chỉ có thể là do hôm nay tôi 39 độ C”, anh chia sẻ. Đôi vợ chồng son cùng đón Tết dương lịch 2024. Phương Lan được lòng mẹ chồng. "Mẹ chồng tôi là người rất vui tính, sau này mỗi khi anh Đạt muốn xin cái gì đó mà mẹ không chịu thì sẽ kéo tôi vào để được đồng ý. Từ trước đến nay khi làm nghề tôi cố gắng để không bị scandal hay những chuyện không vui nên mẹ rất yên tâm", Phụ Nữ Mới dẫn lời nữ diễn viên. Xem video "Trấn Thành lì xì đầu năm cho dàn diễn viên phim Nhà bà Nữ". Nguồn Lê Giang

