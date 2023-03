Phủ nhận trốn nợ, cuộc sống của NSƯT Thu Hạnh thế nào?

Mới đây, nghệ sĩ Thu Hạnh lên tiếng về tin đồn trốn nợ. Cụ thể, trên Dân Việt, bà Sa trong “Hương vị tình thân” cho biết, 2 năm trước, cô vay nặng lãi để kinh doanh và đã trả nợ xong. Ảnh: Tiền Phong Thu Hạnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ và chị gái của cô là diễn viên của đoàn chèo Trung ương. Thu Hạnh đỗ thủ khoa trường Đại học Sân khấu điện ảnh khóa 1994 – 1998. Ảnh: Công an nhân dân online Thu Hạnh hiện tại công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngoài diễn kịch, cô còn đóng phim, làm đạo diễn. Ảnh: Pháp luật và xã hội Nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 tham gia không ít bộ phim truyền hình như: "Bí mật Eva", "Khi đàn chim trở về", "Lập nghiệp", “Chuyện phố phường”, “Mùa hoa cúc quỳ”, “Bến nước đời người, “Đồng quê xào xạc”, ‘Chàng rể họ Lê”, “Hương vị tình thân”. Ảnh: VTV Theo website của Nhà hát Kịch Hà Nội, Thu Hạnh giành được nhiều giải thưởng như Huy chương Bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1997 với vai nữ chính "Nguyệt" trong bộ phim "Lập nghiệp", Huy chương Bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 2002 với bộ phim "Chuyện phố phường", Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vở diễn "Mắt phố" do Bộ VHTT&DL trao tặng năm 2009. Ảnh: Vietnamnet Thu Hạnh kết hôn với một cảnh sát hình sự, có hai con gái. Cô chia sẻ trên Pháp luật và xã hội, gia đình cô luôn có nguyên tắc là “việc ai người nấy làm”, chồng làm về bên cảnh sát hình sự, cô thì làm nghệ thuật, hai ngành nghề đặc thù bận rộn nên cô luôn cố gắng sắp xếp, cân đối cuộc sống gia đình. Ảnh: Vietnamnet Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, bà Sa của "Hương vị tình thân" cho biết, chồng giáo dục con rất nghiêm nhưng chưa bao giờ đánh con mà lúc nào cũng có cách yêu thương con riêng biệt. Ảnh: Vietnamnet Thu Hạnh không quá nghiêm khắc với hai con gái. “Không bao giờ tôi áp đặt con điều gì, kể cả việc học hành lẫn những sở thích cá nhân”, nữ diễn viên sinh năm 1976 chia sẻ. Ảnh: An ninh thủ đô Xem trailer phim "Hương vị tình thân". Nguồn TVAd

