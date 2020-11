Phủ nhận dao kéo gương mặt, nhan sắc thật của Hương Giang thế nào?

Cuộc chiến "không khoan nhượng" giữa antifan và Hương Giang chưa có hồi kết. Sau khi bị lập group tẩy chay, nữ ca sĩ chuyển giới còn bị soi lại nhan sắc thật ngày ấy - bây giờ. Bởi không lâu trước đó, cô gây bất ngờ khi tuyên bố trong một chương trình truyền hình rằng: "Hương Giang chưa bao giờ cắt mắt, sửa mũi, bơm môi hay độn cằm. Tôi có độn một vài bộ phận trên người nhưng trên mặt thì không có". Ảnh cắt clip. Từ khi chưa chuyển giới, giọng ca sinh năm 1992 đã có điệu bộ, cách ăn mặc, làm tóc nữ tính. Khi ấy, nhan sắc thật của Hương Giang vẫn đậm nét nam tính với khuôn hàm vuông và to. Năm 2011, Hương Giang vẫn quyết định sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới để trở thành một người con gái đúng nghĩa. Nhờ câu chuyện của mình, nữ ca sĩ trở thành cái tên được chú ý tại chương trình Vietnam Idol 2012. Lúc này, dù thân hình đã mềm mại, nữ tính và quyến rũ hơn nhưng cô vẫn còn nét khá thô cứng trên khuôn mặt. Nổi tiếng sau khi bước ra khỏi Vietnam Idol, giọng ca 9X chăm chút cho nhan sắc nhiều hơn. Ngắm ảnh mặt mộc của Hương Giang chụp năm 2014, dân tình không khỏi bất ngờ với gương mặt chuẩn Vline của nữ ca sĩ. Chiếc mũi của Hương Giang trông cũng nhỏ xinh hơn. Thời điểm quyết định tham gia Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng để giảm 7 kg. Một số ý kiến cho rằng do thon gọn hơn cộng với bí quyết trang điếm giúp Hương Giang che được khuyết điểm trên khuôn mặt. Tuy vậy, số đông tỏ ra hoài nghi chuyện Hương Giang chưa sửa mặt. Bởi nhiều ý kiến cho rằng gương mặt với cấu trúc phần hàm vuông do xương như của cô sẽ khó có thể làm thon gọn nếu không đụng chạm "dao kéo". Dù không trang điểm, Hương Giang vẫn tự tin khoe nhan sắc thật. Xem video "Mẹ Hương Giang chia sẻ về con gái". Nguồn Vie Channel

Cuộc chiến "không khoan nhượng" giữa antifan và Hương Giang chưa có hồi kết. Sau khi bị lập group tẩy chay, nữ ca sĩ chuyển giới còn bị soi lại nhan sắc thật ngày ấy - bây giờ. Bởi không lâu trước đó, cô gây bất ngờ khi tuyên bố trong một chương trình truyền hình rằng: "Hương Giang chưa bao giờ cắt mắt, sửa mũi, bơm môi hay độn cằm. Tôi có độn một vài bộ phận trên người nhưng trên mặt thì không có". Ảnh cắt clip. Từ khi chưa chuyển giới, giọng ca sinh năm 1992 đã có điệu bộ, cách ăn mặc, làm tóc nữ tính. Khi ấy, nhan sắc thật của Hương Giang vẫn đậm nét nam tính với khuôn hàm vuông và to. Năm 2011, Hương Giang vẫn quyết định sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới để trở thành một người con gái đúng nghĩa. Nhờ câu chuyện của mình, nữ ca sĩ trở thành cái tên được chú ý tại chương trình Vietnam Idol 2012. Lúc này, dù thân hình đã mềm mại, nữ tính và quyến rũ hơn nhưng cô vẫn còn nét khá thô cứng trên khuôn mặt. Nổi tiếng sau khi bước ra khỏi Vietnam Idol, giọng ca 9X chăm chút cho nhan sắc nhiều hơn. Ngắm ảnh mặt mộc của Hương Giang chụp năm 2014, dân tình không khỏi bất ngờ với gương mặt chuẩn Vline của nữ ca sĩ. Chiếc mũi của Hương Giang trông cũng nhỏ xinh hơn. Thời điểm quyết định tham gia Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng để giảm 7 kg. Một số ý kiến cho rằng do thon gọn hơn cộng với bí quyết trang điếm giúp Hương Giang che được khuyết điểm trên khuôn mặt. Tuy vậy, số đông tỏ ra hoài nghi chuyện Hương Giang chưa sửa mặt . Bởi nhiều ý kiến cho rằng gương mặt với cấu trúc phần hàm vuông do xương như của cô sẽ khó có thể làm thon gọn nếu không đụng chạm "dao kéo". Dù không trang điểm, Hương Giang vẫn tự tin khoe nhan sắc thật. Xem video "Mẹ Hương Giang chia sẻ về con gái". Nguồn Vie Channel