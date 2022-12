Phim Tết 2023: Trấn Thành đối đầu Minh Hằng - Ngọc Trinh, Mạc Văn Khoa

Thị trường phim Tết 2023 đang nóng dần. Phim Việt dành cho mùa Tết gồm “Nhà bà Nữ”, “Chị chị em em 2”, “Siêu lừa gặp siêu lầy”. Ảnh: Đời sống pháp luật "Nhà bà Nữ” dự kiến ra mắt vào Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023. Trấn Thành vừa làm đạo diễn vừa đóng một vai phụ. Ảnh: Lao động Ngoài Trấn Thành, phim Tết 2023 “Nhà bà Nữ” còn có sự tham gia diễn xuất của Lê Giang, NSND Ngọc Giàu, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Uyển Ân, Song Luân. Ảnh: Đời sống pháp luật Nội dung phim "Nhà bà Nữ" xoay quanh gia đình của bà Nữ (Lê Giang), một người làm bánh canh, dựa trên một nhân vật có thật và quán bánh canh có giá 300.000 đồng/bát. Với thông điệp chính - "Mỗi gia đình đều có những bí mật", chuyện phim khắc họa mối quan hệ phức tạp, đa chiều giữa các thành viên trong gia đình bà Nữ. Ảnh: Vietnamplus Năm ngoái, phim Tết “Bố già” Trấn Thành có doanh thu lên đến 400 tỷ. Nhiều người dự đoán, dự án mới của nam MC này cũng sẽ hút khách. Ảnh: Lao động Cũng ra mắt Mùng 1 Tết Nguyên đán 2023, “Chị chị em em” do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Phim có Ngọc Trinh và Minh Hằng đóng chính. Ảnh: Bazaarvietnam Bộ phim “Chị chị em em 2” lấy cảm hứng từ giai thoại hai đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Sài thành thế kỷ trước là Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh). Ảnh: Bazaarvietnam Theo nhà sản xuất, “Chị chị em em 2” mang màu sắc nữ quyền vui nhộn đồng thời pha trộn những màn đấu trí gay cấn và hấp dẫn, hứa hẹn khác biệt so với dòng phim Tết lâu nay. Ảnh: Bazaarvietnam “Siêu lừa gặp siêu lầy” cũng là một trong những bộ phim Việt ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2023. Phim do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn. Dàn diễn viên gồm: Mạc Văn Khoa, Anh Tú, Ngọc Phước, Lâm Vỹ Dạ, NSƯT Mỹ Duyên, Nhất Trung. Ảnh: Moveek Trong đoạn video được ê-kíp công bố, độ đôi “lầy và “lừa” Tú (Anh Tú) và Khoa (Mạc Văn Khoa) đi tìm những “con mồi” nhẹ dạ, cả tin từ những nơi đầy sang chảnh. Nếu Tú với vẻ ngoài thu hút, chỉ cần một cái nháy mắt đã làm biết bao thiếu nữ say nắng, Khoa mang đến sự tương phản: “Nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên” bằng những màn đánh lạc hướng giúp đồng đội thuận lợi hoàn thành phi vụ. Tiếp đó, bộ đôi lật mặt 180 độ, Khoa trở nên lịch lãm và Tú đánh son, ăn mặc bóng bẩy. Ảnh: Người đưa tin Đáng chú ý, ê-kíp phim bật mí “cảnh nóng” của Anh Tú và nghệ sĩ Đại Nghĩa. Anh Tú cho biết bản thân không ngại khi quay cảnh thân mật với đàn anh. Ảnh: Molistar Xem trailer "Siêu lừa gặp siêu lầy". Nguồn Galaxy Studio

