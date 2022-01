Đọ sắc dàn mỹ nhân Việt đóng phim Tết 2022

Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My đảm nhận vai trò nữ chính phim Tết 2022 mang tên "1990". Bộ ba ngọc nữ sinh năm 1990 không hề thua kém về nhan sắc. “Gái chưa chồng” Lan Ngọc có gương mặt xinh đẹp, body nuột nà. Lan Ngọc hướng tới hình ảnh quyến rũ, trẻ trung. Diễm My 9X sở hữu vóc dáng gợi cảm, hút mắt. Nữ diễn viên luôn biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên những điểm cuốn hút. Ngày chưa lấy chồng, Nhã Phương không hề thua kém Lan Ngọc và Diễm My về ngoại hình. Sau khi sinh con, bà xã của Trường Giang trông gầy gò vì giảm cân. Thiên An đóng phim Tết Nguyên Đán 2022 "Mưu kế thượng lưu". Cô có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng ưa nhìn cùng chiều cao 1m65. Tình cũ của Jack ngày càng gợi cảm sau khi sinh con gái. Là mẹ đơn thân giống Thiên An, Quỳnh Lương góp mặt trong bộ phim “Mưu kế thượng lưu”. Cô cao 1m67, thân hình cân đối, gương mặt thanh tú. Dàn mỹ nhân đóng phim Tết còn có Thu Trang. Cô tham gia bộ phim “Chìa khóa trăm tỷ”. Cách đây ít năm, Thu Trang sang Hàn Quốc để trùng tu nhan sắc. Bà xã của Tiến Luật tiêm mỡ tự thân lên mặt, nâng cơ mí mắt để trông đầy đặn, có sức sống hơn. Xem trailer "Mưu kế thượng lưu". Nguồn NSX

