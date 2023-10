Phi Thanh Vân phát tướng, bình yên sau hôn nhân tan vỡ

Vài năm gần đây vóc dáng của Phi Thanh Vân phát tướng thấy rõ. Bà mẹ một con không thể giấu nổi thân hình sồ sề dù diện style nào. Để có diện mạo như hiện tại, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" đã trải qua 21 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Phi Thanh Vân đã nâng ngực, bơm vòng ba lên 104 cm, sửa mũi, độn cằm, chỉnh răng, nhuộm da... Quá nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ nên Phi Thanh Vân được mọi người gọi là "nữ hoàng dao kéo". Khi bị tăng cân, khuôn mặt của Phi Thanh Vân to lên trông thấy. Khuôn mặt to và chảy xệ khiến Phi Thanh Vân trông già hơn. Dù make up kỹ càng, người đẹp sinh năm 1982 cũng không giấu được vẻ phì nhiêu. Sau khi ly hôn chồng trẻ Bảo Duy, hiện Phi Thanh Vân đang trong tình trạng độc thân và tập trung vào công việc kinh doanh mỹ phẩm. Phi Thanh Vân tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con trai, không màng tới thị phi sau hai lần hôn nhân đổ vỡ.Xem video: "Con trai Phi Thanh Vân lo lắng khi mẹ bị thương". Nguồn FB Phi Thanh Vân

