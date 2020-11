Phát hoảng ảnh “vai u thịt bắp” của Kỳ Duyên tại chung kết HHVN

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người ngỡ ngàng với thân hình thiếu thon gọn, đặc biệt là phần vai và bắp tay rất to, thô. Mặc đầm hở vai khiến khuyết điểm "vai u, thịt bắp" của Kỳ Duyên lại càng lộ rõ. Tuy nhiên, những bức ảnh mà cô đăng trên trang cá nhân thì trông Kỳ Duyên lại thon gọn hơn hẳn. Nhiều người nghi ngờ những bức ảnh trên trang cá nhân của Kỳ Duyên đã được chỉnh sửa nên phần vai của cô khác hẳn so với hình ảnh chụp trên sân khấu. Kỳ Duyên tự tin khoe hình ảnh nuột nà trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 trên trang cá nhân. Mọi thứ từ khuôn mặt, hình thể của Kỳ Duyên không có điểm gì đáng chê như hình ảnh cô trên sân khấu lúc trao giải cho các thí sinh hoa hậu. Năm 2019, Hoa hậu Kỳ Duyên từng bị chê bai vai to, bắp tay thô khi dự một sự kiện ở Malaysia. Thế nhưng khi khoe ảnh trên trang cá nhân, thì hình ảnh của cô khác hẳn với hình ảnh mà cô chụp trong sự kiện. Sau khi giành ngôi Hoa hậu Việt Nam 2014, thân hình của Kỳ Duyên có thời gian tăng cân rõ rệt như thời kỳ cô tham gia Cuộc đua kỳ thú 2019. Hình ảnh người đẹp Nam Định lộ rõ vòng hai ngấn mỡ khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Nhiều lần Kỳ Duyên lộ rõ thân hình xồ xề, tay, vai thô như đàn ông. Hình ảnh của Kỳ Duyên trên sàn catwalk cũng không giấu được thân hình khá đẫy đà của cô. Xem video "Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn VTV News

