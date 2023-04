Phản ứng gắt của Xuân Lan khi vướng loạt tin đồn, thị phi

Theo Zing, Xuân Lan vừa gặp gỡ báo chí để làm rõ loạt tin đồn không đúng sự thật đang lan truyền. Chân dài khẳng định, cô không trục lợi, ăn chặn tiền đám tang của đạo diễn Vũ Minh. Xuân Lan sẵn sàng đối chất với nhiều bên. Bên cạnh đó, bà mẹ một con công khai toàn bộ sao kê ngân hàng số tiền cô kêu gọi giúp đỡ cố đạo diễn khi ông điều trị tại bệnh viện và chi phí tang lễ. Ảnh: Zing Xuân Lan nhấn mạnh, nếu tiếp tục có đối tượng xúc phạm danh dự, vu khống, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: VTC Xuân Lan không ít lần đáp trả khi vướng tin đồn, thị phi. Tháng 8/2022, khi bị soi mối quan hệ với con trai nuôi - người mẫu Minh Kha (ngoài cùng bên phải), cô viết trên trang cá nhân: “Thỏ anh (Minh Kha - PV) kêu em là chị mẹ vì vừa là chị vừa là mẹ. Em cố ý cho thỏ anh kêu vậy để người ta biết mẹ con không có ăn thịt nhau nên bớt hỏi tào lao nha mấy đứa không đẹp hình thức cũng không đẹp tâm hồn nha”. Ảnh: VTC Bị đồn thất thiệt về hôn nhân, Xuân Lan đáp trả: “Đây là chồng em. Hiện tại anh đang đi cào show ở xa nhà. Mà không lẽ vợ nhắn là miss you thì không có bất ngờ. Nên lâu lâu post lên bố cáo thiên hạ là vợ chồng em vẫn không có ý định buông tha cho đời nhau, cũng không ngừng yêu nhau. Nên các anh chị em nào muốn cập nhật tình hình gia đình em thì yên tâm nha… Một số người bớt đồn bậy bạ nhảm nhí về hạnh phúc gia đình em nha. Tháng 7 âm linh thiêng lắm. Nghiệp quật không chừa một ai”. Ảnh: FBNV Tháng 7/2021, dù công khai chi tiêu việc từ thiện mùa dịch, Xuân Lan vẫn bị một số cư dân mạng chỉ trích, đòi minh bạch bằng giấy. Nữ người mẫu đáp trả: “Nếu mà ai chửi các mặt của việc làm từ thiện mà họ cho tiền hay gạo vào quỹ nấu cơm thì thoải mái nha”. Ảnh: Vietnamnet Trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, nữ người mẫu cho biết, loạt tin đồn năm xưa như chơi ngải máu, chui gầm giường người khác, ngủ với chồng bạn thân đều là thất thiệt. Ảnh: FBNVSiêu mẫu Xuân Lan không sợ khi bị dựng chuyện. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin: “Tôi sống ở showbiz đã 20 năm, từng nhiều lần bị dựng chuyện nên cũng không có gì đáng nói cả. Vì tôi không sợ. Người ta bảo tôi ngủ với chồng bạn thân, mà làm gì có chuyện đó. Câu chuyện đó đúng là kinh khủng. Tôi không thanh minh vì đó là sự đơm đặt. Mình đâu rảnh để đôi co với những người không đáng ấy. Ai muốn nói gì thì nói, nếu không cùng đẳng cấp, văn hóa thì cho qua thôi, nếu thấy bẩn quá thì xóa đi”. Ảnh: FBNV Xem trailer talkshow "Chuyện ngại nói với Xuân Lan". Nguồn

