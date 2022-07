Phạm Quỳnh Anh hội ngộ chồng cũ giữa tin đồn sinh con thứ 3

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải hình ảnh cùng chồng cũ Quang Huy tham dự lễ tổng kết năm học của cô con gái thứ hai Tuệ An (váy xanh). Phạm Quỳnh Anh hài hước chia sẻ về ngày tổng kết năm học của bé Tuệ An: "Hôm nay người ta lại diễn văn nghệ. Cả nhà đi xem ủng hộ và ôi... thở phào nhẹ nhõm vì may quá người ta không bùng show - nỗi sợ xảy ra mỗi năm một vài lần, cứ khi nào người ta khoe sắp diễn ở trường là bà bô đều cảm thấy rất lo cho ban tổ chức... ...Về mặt thái độ thì rất hợp tác nha, nhưng tôi không đồng tình với cách chị biểu diễn trên sân khấu ạ, ở nhà nhảy với chị hai chị uốn éo, lắc mông tôi lác cả mắt mà ở trường chị giả bộ không nhấc nổi cái tay lên. Tôi khẳng định đó là một sự giả bộ. Hy vọng chị mau biết đọc để thấy được những dòng này của tôi, tôi nghiêm túc phê phán hành động giả bộ ngây thơ của chị", Phạm Quỳnh Anh viết. Ngoài bé Tuệ An, Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ còn có cô con gái chung Tuệ Lâm. Sau khi ly hôn vào năm 2018, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai gọi điện, nhắn tin cho nhau để thông báo về tình hình các con. Cặp đôi một thời hội ngộ dịp sinh nhật của các con hay các ngày lễ Tết. Quang Huy sống kín tiếng hơn sau khi hôn nhân tan vỡ. Chuyện tình cảm của chồng cũ Phạm Quỳnh Anh hiện tại là một ẩn số. Phạm Quỳnh Anh mang bầu con thứ 3 với người mới. Nữ ca sĩ từng bật mí mối quan hệ giữa người mới và chồng cũ của mình. “Cả hai đã biết nhau, cảm thấy không có trở ngại trong cảm xúc”, cô tiết lộ. Mới đây, rộ tin đồn nữ ca sĩ đã sinh con thứ 3. Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

