Phạm Hương rạng rỡ khoác tay tài tử "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi"

Chương trình âm nhạc V Heartbeat Live vừa có đêm nhạc mở màn vào ngày 8/7 tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn sao Việt đình đám. Đặc biệt là sự tham gia của đại diện đến từ Hàn Quốc - Winner và khách mời Jung Hae In - nam chính trong phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Phạm Hương diện váy trắng đẹp lộng lẫy. Jung Hae In đảm nhận vai trò MC cùng Hoa hậu Phạm Hương trong chương trình. Sự xuất hiện của cặp đôi khiến fan phấn khích. Phạm Hương và tài tử Jung Hae In với nụ cười rạng rỡ, cách giao tiếp, trò chuyện lịch thiệp đã ghi điểm với khán giả, giúp gắn kết mọi người với chương trình và tạo sự tung hứng ăn ý trên sân khấu.Nam diễn viên "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" bảnh bao khi đứng cạnh Hoa hậu Phạm Hương. Cả hai còn khoác tay nhau khiến fan phát ghen. Chia sẻ về cơ duyên tham gia chương trình, Hoa hậu Phạm Hương bày tỏ sự vinh dự khi được mời góp mặt trong đêm diễn quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Xem video Mỹ nam Jung Hae In phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” sang Việt Nam. Nguồn Thế giới văn hóa:

