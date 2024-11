Phạm Hương ra sao sau 9 năm tham gia Miss Universe?

Đầu tháng 12/2015, Hoa hậu Phạm Hương lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe và được kỳ vọng đạt thành tích cao. Sau khi nhập cuộc, cô nhận được nhiều chú ý của truyền thông quốc tế. Ảnh: Dân Việt. Dù không lọt vào top 15 Miss Universe 2015, Hoa hậu Phạm Hương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Dân Việt. Sau Miss Universe 2015, Phạm Hương đắt show sự kiện, gameshow. Người đẹp gốc Hải Phòng làm huấn luyện viên The Face 2016, The Look Vietnam 2017. Ảnh: Depweb. Tháng 8/2018, Phạm Hương âm thầm sang Mỹ. Người đẹp chia sẻ, cô ở xứ cờ hoa để điều trị bệnh tuyến giáp. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Tháng 12/2019, Phạm Hương công khai con trai 1 tuổi. Đối với người hâm mộ lẫn khán giả nói chung, thông tin này gây sốc bởi người đẹp liên tục chối chuyện bầu bí, sinh con. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Tháng 9/2021, trên trang cá nhân, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ thông tin có con trai thứ 2 tên Apollo. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Phạm Hương thoải mái chia sẻ hình ảnh các con nhưng giấu mặt chồng chưa cưới. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Trên mạng xã hội, có tin đồn bạn trai Phạm Hương là Bobby Phước Trần, CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi từ Mỹ sang châu Á, khu nghỉ dưỡng, đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Bobby Phước Trần từng ly hôn và có hai con riêng. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Ở Mỹ, người đẹp gốc Hải Phòng từng theo đuổi công việc người mẫu. Ngoài ra, cô còn kinh doanh mỹ phẩm, mở cửa hàng hoa tươi. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Cuộc sống của Phạm Hương ở Mỹ rất sang chảnh. Cô ở biệt thự, đi siêu xe, thường xuyên đánh golf. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Xem video "Phạm Hương trổ tài nấu ăn". Nguồn Youtube Phạm Hương

Đầu tháng 12/2015, Hoa hậu Phạm Hương lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe và được kỳ vọng đạt thành tích cao. Sau khi nhập cuộc, cô nhận được nhiều chú ý của truyền thông quốc tế. Ảnh: Dân Việt. Dù không lọt vào top 15 Miss Universe 2015, Hoa hậu Phạm Hương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Dân Việt. Sau Miss Universe 2015, Phạm Hương đắt show sự kiện, gameshow. Người đẹp gốc Hải Phòng làm huấn luyện viên The Face 2016, The Look Vietnam 2017. Ảnh: Depweb. Tháng 8/2018, Phạm Hương âm thầm sang Mỹ. Người đẹp chia sẻ, cô ở xứ cờ hoa để điều trị bệnh tuyến giáp. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Tháng 12/2019, Phạm Hương công khai con trai 1 tuổi. Đối với người hâm mộ lẫn khán giả nói chung, thông tin này gây sốc bởi người đẹp liên tục chối chuyện bầu bí, sinh con. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Tháng 9/2021, trên trang cá nhân, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ thông tin có con trai thứ 2 tên Apollo. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Phạm Hương thoải mái chia sẻ hình ảnh các con nhưng giấu mặt chồng chưa cưới. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Trên mạng xã hội, có tin đồn bạn trai Phạm Hương là Bobby Phước Trần, CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi từ Mỹ sang châu Á, khu nghỉ dưỡng, đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Bobby Phước Trần từng ly hôn và có hai con riêng. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Ở Mỹ, người đẹp gốc Hải Phòng từng theo đuổi công việc người mẫu. Ngoài ra, cô còn kinh doanh mỹ phẩm, mở cửa hàng hoa tươi. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Cuộc sống của Phạm Hương ở Mỹ rất sang chảnh. Cô ở biệt thự, đi siêu xe, thường xuyên đánh golf. Ảnh: Instagram Phạm Hương. Xem video "Phạm Hương trổ tài nấu ăn". Nguồn Youtube Phạm Hương