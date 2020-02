Phạm Hương lại bị fan mỉa mai sai tiếng Anh, gọi King Crab là cua Tuyết

Mới đây, Phạm Hương tiếp tục vướng ồn ào khi sử dụng tiếng Anh. Lùm xùm xuất phát từ việc người đẹp gốc Hải Phòng đăng tải một vlog hướng dẫn nấu ăn. Theo tiêu đề video, Phạm Hương chế biến cua Tuyết. Tuy nhiên, ở phần chú thích tiếng Anh, chân dài sinh năm 1991 lại ghi là “King Crab” (cua Hoàng Đế).



Việc Phạm Hương đang định cư ở Mỹ lại mắc lỗi từ vựng cơ bản khiến nàng hoa hậu nhận phải những ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng mỉa mai Phạm Hương sai tiếng Anh. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận bênh vực không nên quá khắt khe với Phạm Hương.

Ngoài ồn ào sai tiếng Anh, Phạm Hương còn bị chê nấu ăn kém vệ sinh khi để càng cua, thịt cua ở bồn rửa chén rồi mới xếp vào khay. Về phần mình, Phạm Hương chưa lên tiếng cũng không có động thái chỉnh sửa video nấu ăn của mình. Cô dường như còn không bận tâm đến ồn ào khi đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên con trai trên bờ biển.

Phạm Hương bị mỉa mai sai tiếng Anh. Chia sẻ của Phạm Hương giữa ồn ào.

Phạm Hương vốn không ít lần bị bóc mẽ trình độ tiếng Anh. Cư dân mạng từng phát hiện nàng hoa hậu sử dụng công cụ dịch Google trong đoạn văn miêu tả khu vườn, sau khi bóc mẽ lỗi sai từ "After" được dùng chỉ thời gian nhưng Phạm Hương lại áp dụng cho địa điểm "khu vườn của mình".

Ở một chia sẻ khác, Phạm Hương viết "Business women after office hour" (Tạm dịch: Nữ doanh nhân sau giờ làm việc) nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng trong tiếng Anh không sử dụng cấu trúc "after office", nếu để diễn đạt theo ý của Phạm Hương thì cô nên dùng cụm từ "after working hours".