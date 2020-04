Pha Lê: Từ ồn ào với Công Vinh đến hạnh phúc với tình trẻ

Cách đây 4 tháng, Pha Lê công khai hẹn hò Emmanuel Shin. Bạn trai của nữ ca sĩ là người Hàn Quốc, từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và đang làm giám đốc một công ty tại Việt Nam. Theo tiết lộ của Pha Lê, bạn trai có mẹ là một cựu siêu mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Là giám đốc một công ty nhưng bạn trai của Pha Lê không ngại làm nhân viên chạy bàn cho quán ăn của nữ ca sĩ. Cặp đôi hiện tại đã có tin vui. Pha Lê xác nhận cô mang bầu được 3 tháng, được bạn trai chăm sóc từng chút một. Trước đó, Pha Lê không may bị sảy thai đến 3 lần. “Nỗi đau đớn ấy quá lớn, chồng chất, ám ảnh mọi lúc đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa”, nữ ca sĩ tâm sự trên Ngôi sao. Trước khi tìm được bến đỗ bình yên bên bạn trai người Hàn Quốc, Pha Lê có đường tình duyên lận đận. Năm 2008, nữ ca sĩ từng thừa nhận hẹn hò Công Vinh khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, Pha Lê cay đắng ngậm ngùi vì Công Vinh phủ nhận chuyện tình cảm, thậm chí tuyên bố không biết Pha Lê là ai. Không chỉ bị Công Vinh phũ phàng, Pha Lê còn đối mặt với những lời nghi ngờ dựa hơi. Ảnh: FBNV Pha Lê từng dành lời có cánh cho cầu thủ Lee Nguyễn. “Ấn tượng ban đầu là đẹp trai. Sau đó thì buồn cười vì khả năng tiếng Việt bập bẹ của anh chàng. Có lẽ nói tiếng Việt không tốt nên Lee Nguyễn hay ngượng, ngại giao tiếp, chỉ cười thôi. Đó là những đánh giá cho lần đầu gặp mặt, chúng tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau”, cô nói. Ảnh: Zing Giống như Công Vinh, Lee Nguyễn phủ nhận quen biết Pha Lê: “Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi hàng loạt báo chí đăng tải việc tôi cặp kè với bạn gái cũ của Công Vinh. Buồn cười nhất có thông tin cho rằng, tôi chủ động đến xin số điện thoại của cô ấy sau buổi biểu diễn gì đó nữa chứ! Tôi khẳng định không có chuyện đó. Bây giờ tôi còn không nhớ mặt cô ấy chứ nói chi là…”. Ảnh: Một thế giới Năm 2017, thông tin Pha Lê bị bạn trai cũ hành hung khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô đã yêu mù quáng đến mức níu kéo, tin tưởng người yêu dù phát hiện chuyện ngoại tình. Chỉ đến khi bị bạn trai đánh, Pha Lê kiên quyết chia tay. Ảnh: Dân Việt Pha Lê thừa nhận tình duyên của bản thân có nhiều trắc trở: "10 lần tôi yêu là 10 lần trục trặc y chang nhau. Nhiều khi người ta lừa mình ngọt đến độ có người đã mua nhẫn cầu hôn tôi, đã gặp bố mẹ tôi rồi mà sau đó tôi phát hiện ra họ có vợ con rồi... ...Yêu mấy năm mà tôi không biết gì. Ai cũng nhìn vào tôi như một đứa con gái đi giật chồng, giật bồ người khác, mà không ai biết tôi hoàn toàn vô can. Ai sẽ tin tôi? Chẳng ai tin cả. Đến ngay cả vợ của anh ta, khi tôi trưng ra những bằng chứng cho thấy anh ta đã cầu hôn tôi, chị ấy mới tin". Mời quý độc giả xem video "Pha Lê tham gia Muôn màu showbiz". Nguồn Youtube

