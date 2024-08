Pax Thien thay đổi thế nào sau 18 năm làm con nuôi Angelina Jolie?

Pax Thien (Nguyễn Quang Sáng) được Angelia Jolie nhận nuôi vào năm 2006 khi cậu bé mới tròn 3 tuổi và khi đó đang sống trong một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam. (Ảnh: JustJared) Được trở thành con trai nuôi của cặp sao hạng A, cuộc đời của Pax Thien đã sang một trang mới. (Ảnh: Getty Images) Cậu bé trở thành sao nhí được giới săn ảnh quan tâm, được sống một cuộc sống thượng lưu ít người bì kịp. (Ảnh: Shutterstock) Từ một cậu bé nhút nhát khi còn sống trong trại trẻ mồ côi, Pax Thien càng lớn càng rắn rỏi, là trợ thủ đắc lực của mẹ trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: Getty Images) Pax Thien thường được giao nhiệm vụ hỗ trợ mẹ trong quá trình Angelina Jolie tham gia các dự án phim điện ảnh. Pax Thien từng có kinh nghiệm tham gia các đoàn phim như "First they killed my father" (2017), "Without blood, Maria". (Ảnh: Shutterstock) Ở tuổi 20, Pax Thien bị đánh giá là ngày càng nổi loạn, điển hình là mới đây cậu chạy xe máy điện địa hình, không đội mũ bảo hiểm và đâm vào ô tô. Vụ tai nạn khiến Pax Thien bị xuất huyết não nhẹ. (Ảnh: Backgrid) Hiện Pax Thien không còn sống chung với mẹ Angelina Jolie mà dọn ra ở riêng nhưng vẫn trong cùng thành phố Los Angeles với mẹ. (Ảnh: GC Images) Với bố Brad Pitt, Pax Thien dường như không còn giữ mối quan hệ kể từ nhiều năm nay sau khi bố mẹ chia tay. Cậu bị cho là từng chỉ trích cha nuôi rất nặng nề trên mạng xã hội. (Ảnh: Backgrid) Pax Thien đã tốt nghiệp trung học năm 2021, nhưng trong lễ tốt nghiệp, cậu đã không xuất hiện vì không muốn trở thành tâm điểm của cánh săn ảnh. (Ảnh: Backgrid) Pax Thien không học lên đại học mà theo đuổi các hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: Getty Images)

