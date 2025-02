Ôn Bích Hà hôn nhân kỳ lạ, giữ eo 58 cm ở tuổi U60

Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang quyết định không có con chung mà nhận nuôi một bé trai. Nữ diễn viên phim Đắc Kỷ Trụ Vương không sinh con do sợ mất dáng. Hôn nhân kỳ lạ giữa Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang đã kéo dài được 25 năm. Từng có thời gian, cả hai ly thân vì bận rộn với công việc riêng. Theo nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh, sau khi chia tay, cô và chồng hiểu nhau hơn vì vậy quyết định tái hợp.Vợ chồng Ôn Bích Hà tình tứ dù sống chung nhiều năm. Nữ diễn viên và chồng đại gia đều có sở thích du lịch biển. Ôn Bích Hà khoe dáng gợi cảm bên doanh nhân Hà Tổ Quang cách đây không lâu. Nữ diễn viên vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ở tuổi 30. Ôn Bích Hà chia sẻ, cô giữ được vòng eo 58 cm nhờ tập yoga nhiều năm. Sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da trắng sứ, biểu tượng gợi cảm một thời của Hong Kong khiến khán giả phải xuýt xoa. Ở tuổi 59, nhờ giữ được danh tiếng, Ôn Bích Hà đắt show quảng cáo, dự sự kiện. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FB Khởi My

