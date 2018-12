Nữ hoàng ảnh lịch với cát-xê 3 chỉ vàng, lấy chồng Việt kiều giờ ra sao?

Thập niên những năm 80 - 90, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" của làng giải trí. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên sinh năm 1962 cho biết, cát-xê một ngày của cô là 3 chỉ vàng. "Khởi điểm là 200.000 đồng, sau đó tăng lên 500.000 đồng và 4 - 5 năm sau thì tăng lên 1 triệu đồng. Lúc đó vàng chỉ có 320.000 đồng/chỉ nên mức cát-sê ấy là rất cao”, cô cho biết. Sau khi kết hôn và rút lui về hậu trường, vài năm gần đây Diễm My thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang và quay lại đóng phim điện ảnh với các vai phụ ấn tượng. Cô được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt vì nhan sắc trẻ trung, không có dấu ấn của thời gian. Diễm My chia sẻ hình ảnh tình tứ bên chồng, doanh nhân Hà Tôn Đức trong dịp sinh nhật gần đây. Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui về hậu trường. Thời điểm đó, chồng của người đẹp là một Việt kiều mới về nước và hơn cô 2 tuổi. Hiện tại, gia đình Diễm My sống trong căn biệt thự sang trọng. Nhà của Diễm My được mua vào năm 1997, rộng 1000 m2, nằm trên diện tích đất 3000 m2 tại khu Thảo Điền. Đây là vị trí đắc địa nằm ven sông Sài Gòn, Quận 2, TP.HCM. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, như tòa bạch dinh đẹp tinh tế nằm giữa vườn cây xanh mướt. Bể bơi ngoài trời được thiết kế với kiểu cách hiện đại được ví như "máy điều hoa tự nhiên" của khuôn viên rộng rãi. Phòng khách được bài trí đơn giản nhưng rất tinh tế với tông màu trắng chủ đạo, kết hợp với ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng. Phòng ngủ được thiết kế tùy theo sở thích của các thành viên trong gia đình nhưng đều toát lên vẻ ấm áp, hiện đại. Lối đi vào khuôn viên biệt thự phủ một màu xanh mướt mắt tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Chiếc du thuyền triệu đô của công ty chồng Diễm My. Người đẹp từng chia sẻ, đây là tài sản của công ty chồng cô và Diễm My được sử dụng trong những ngày chiếc du thuyền được "xả hơi". Nữ hoàng ảnh lịch" từng thực hiện bộ ảnh gợi cảm bên chiếc du thuyền. Bên trong chiếc du thuyền đầy đủ các không gian chức năng như một ngôi nhà với thiết kế sang trọng, lộng lẫy. Từ phòng pha chế, nơi thưởng rượu hay buồng lái đều được lắp đặt nội thất siêu sang. Gia đình Diễm My và bạn bè thỉnh thoảng tổ chức những bữa tiệc ấm cúng trên du thuyền, cùng ngắm cảnh Sài Gòn khi hoàng hôn buông xuống. Lấy chồng doanh nhân, "mỹ nhân không tuổi" có cuộc sống sang chảnh. Mỗi lần sinh nhật, nữ diễn viên 6X thường tổ chức ở những địa điểm là nhà hàng, khách sạn sang trọng và xa hoa.

