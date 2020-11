Nữ ca sĩ chỉ được hát 22 giây sau 4 năm ra mắt

Loona vừa trở lại với mini-album thứ 3 và ca khúc chủ đề Why Not?. Bài hát có giai điệu mạnh mẽ, hình ảnh được đầu tư. Tuy nhiên, MV của nhóm nhạc 12 thành viên một lần nữa gây tranh cãi. Khán giả bất bình khi phân đoạn hát giữa các thành viên quá chênh lệch. Heejin tiếp tục là thành viên hát nhiều nhất với 28,6 giây (tương đương 19,9%). Bốn thành viên hát ít nhất lần lượt là Vivi (8,7 giây), Hyunjin (7,2 giây), Go Won (4,4 giây), Yeo Jin (4,3 giây). Đây không phải lần đầu tiên Vivi nằm trong top thành viên hát ít nhất. Thậm chí, fan thống kê sau 4 năm ra mắt với nhiều bài hát chủ đề được phát hành, Vivi chỉ hát 22 giây, chưa bằng phần thể hiện của Heejin trong một ca khúc. Khán giả cho rằng công ty đang vùi dập tài năng của nữ thần tượng. “Họ làm vậy là quá ác độc. Vivi từ Hong Kong tới Hàn Quốc để hoạt động, cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế”, “Vivi có giọng hát tốt, cô ấy đáng lẽ được hát nhiều hơn trong các bài hát của Loona”, “22 giây ư, vậy gần như là biến mất rồi”, khán giả bình luận. Trong cuộc trò chuyện với Soompi vào 19/10, Vivi cho biết mục tiêu trong 5 năm tới là thể hiện kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo. Nữ ca sĩ sinh năm 1996 nói: “Chúng tôi muốn có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo và hoàn thiện bản thân. Hiện giờ, chúng tôi làm việc cùng nhau khá tốt nhưng tôi hy vọng các thành viên thấu hiểu và coi nhau như một gia đình”. “Về album, tôi muốn tích cực tham gia quá trình lên kế hoạch và phát triển. Các thành viên mong muốn có thể đưa ra ý tưởng của riêng mình. Điều quan trọng, tôi hy vọng chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc trong 5 năm tới”, nữ ca sĩ chia sẻ. Tâm sự về ViVi, Yeo Jin cho biết đồng nghiệp là người sống nội tâm, thích ở một mình. “Cô ấy thường suy nghĩ nhiều và hay lo lắng. Vivi có thể có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn giúp cô ấy loại bỏ những điều đó”. Chia sẻ của Yeo Jin khiến người hâm mộ của Vivi càng lo lắng khi cô không được công ty coi trọng. Nữ thần tượng 24 tuổi có nhan sắc xinh đẹp, giọng hát tốt nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện trong một nhóm nhạc quá đông thành viên.

