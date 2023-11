NTK Công Trí hé lộ bộ sưu tập mới, gợi cảm tột cùng

Chuẩn bị cho show diễn Xuân/Hè 2024, NTK Công Trí đã hé lộ loạt ảnh các thiết kế mới nhất. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Tang Tang thực hiện với sự thể hiện của người mẫu Hoàng Yến - thành viên trong team The New Mentor của HLV Hồ Ngọc Hà. Các thiết kế trong bộ sưu tập lần này của NTK Công Trí gợi cảm tột cùng nhưng cũng trang nhã tới bến. Đó có thể là một lớp vải mỏng tang được đính đá thủ công hay chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc nhưng đi kèm phần shorts kết hoa 3D và pha lê. Từng sáng tạo đều mang tính biểu tượng mà Công Trí đã dày công xây dựng. Nếu họa tiết hoa được tạo ra từ những lớp vải nguyên bản thành dải ren cầu kỳ tinh xảo, thì họa tiết lấp lánh lại được xử lý từ kỹ thuật thêu đính đá thủ công để tạo nên bề mặt chất liệu mới. Dáng hình người phụ nữ cũng được Công Trí khắc họa đầy đối lập. Khi thì là váy dài thướt tha, thoạt nhìn thì mềm mại ôn nhu nhưng hóa ra chẳng kém phần táo bạo với đường cắt ngay dưới chân ngực, hoặc những khoảng thênh thang gần kề “tòa thiên nhiên” vốn đòi hỏi người mặc độ máu lửa nhất định trong tâm lý. Ngược với đó là những dáng suit hoặc áo oversized biết cách trêu đùa với trí tưởng tượng của người nhìn khi chỉ hở đúng chỗ cần hở, kết hợp cùng shorts ngắn cho thấy rõ tinh thần cá tính của quý cô hiện đại. Hơn hết, mọi góc cạnh của phái đẹp đều được Công Trí vun vén để kiến tạo nên dải quang phổ lộng lẫy hiển hiện trong bộ sưu tập sắp tới, với số lượng look lên đến kỷ lục 128. Đây không chỉ là con số ấn tượng xuyên suốt bề dày sự nghiệp của riêng anh, mà còn vượt xa mọi giới hạn mà làng mốt Việt từng cố gắng ghi dấu trong địa hạt thời trang cao cấp. Xét về góc độ màu sắc, có lẽ NTK Công Trí vẫn còn “giấu bài” cho show diễn sắp tới. Anh chỉ bật mí một bảng màu vốn hòa hợp giữa thời trang cao cấp lẫn tính ứng dụng. Các tác phẩm trước đó của Công Trí tạo tiếng vang không ít, thậm chí vươn xa tới cánh siêu sao Hollywood như: Beyonce, Adele, Katy Perry, Charlize Theron… cũng như một vài cái tên Kpop nổi tiếng như hai thành viên Rosé và Lisa của nhóm nhạc BLACKPINK.Xem video: "Mốt làm đẹp thời xưa khiến phụ nữ hiện đại khó mà theo kịp".

