NSND Thu Hà trong phim và ngoài đời khác nhau “một trời một vực“

Vai diễn mới nhất của NSND Thu Hà là vai bà Ngọc - bà chủ một quán cơm tấm, mẹ của 4 đứa con đã lớn trong phim "Tình trạng đã ly hôn". Trong phim, NSND Thu Hà ăn vận giản dị, hóa trang già nua hơn so với hình ảnh đời thực để phù hợp với vai diễn. Khác hẳn với bà Ngọc trong "Tình trạng đã ly hôn", ngoài đời, Thu Hà xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi U55 rất nhiều. Mặc dù đã 54 tuổi nhưng vóc dáng, khuôn mặt của nữ diễn viên "Lá ngọc cành vàng" vẫn cực kỳ thon gọn và rạng rỡ. Thu Hà thích mặc quần jeans, áo phông, những kiểu váy áo kết hợp cùng phụ kiện như mũ, boot... khiến cô càng trẻ hơn so với tuổi. Để duy trì được nhan sắc và vóc dáng, Thu Hà rất chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học. Vẻ đẹp không tuổi của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Vóc dáng gọn gàng, vòng nào ra vòng đó của NSND Thu Hà nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ diễn viên "Hướng dương ngược nắng" cho biết, bí quyết trẻ lâu của cô là biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, biết buông bỏ. NSND Thu Hà là một trong những mỹ nhân màn ảnh của thập niên 1990, cùng thời Việt Trinh, Diễm Hương, Thanh Mai, Thuỷ Tiên... Khán giả nhớ tới cô qua những vai diễn trong "Lá ngọc cành vàng", "Đêm hội Long Trì"...Xem tập 38 phần 2 Hướng dương ngược nắng. Nguồn VTV

