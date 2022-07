NSND Lê Khanh khoe loạt ảnh đáng yêu ngày bé

NSND Lê Khanh sinh vào ngày 14/7/1963. Mới đây, nữ nghệ sĩ đón tuổi mới trên phim trường. Ảnh: FBNV Lê Khanh chia sẻ: “Mẹ Mai bảo không nhớ giờ sinh, chỉ biết trên đường đi đến Nhà hát lớn biểu diễn, bố Tiến ghé qua thăm thì mẹ sinh rồi, 1,7kg, dài 32cm, sinh non, bị ngạt tím đen tưởng đã chết, may bà đỡ làm thế nào mà bé Khanh khóc ré lên, như hờn, như tủi, thế là sống lại, thế là được làm người. Tuổi thơ đau ốm, quặt quẹo, làm mẹ khóc, nản không biết bao lần nên bố Tiến chỉ ước "con Khanh sau này biết đọc, biết viết là sung sướng lắm rồi "...Ảnh: FBNV … Vậy mà hôm nay, 14/7, vừa mới chào đời bé Khanh đã đi đóng phim từ 4h tới giờ. Tổ nghề chọn mệnh cho rồi. Một sự trùng lặp lạ lùng, hôm nay là ngày quay cuối cùng vai Khanh diễn, một ngày quay toàn cảnh khóc, khóc trọn một ngày. Một ngày tận hưởng mình đang được sống. Mình đang có thêm bao gia đình nghệ thuật sau mỗi đoàn phim, có bao người con mình không sinh ra nhưng gọi mình là mẹ với tất cả tấm lòng. Xin cảm ơn tất cả những người thân yêu đã cho bé Khanh sự sống, sự nghiệp và nụ cười. Xin cảm ơn tất cả”, nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Nhân dịp sinh nhật, Lê Khanh đăng tải loạt ảnh ngày còn bé. Ảnh: FBNV Nhiều người khen ngợi nữ nghệ sĩ vô cùng đáng yêu ngày còn nhỏ. Ảnh: FBNV Càng lớn, Lê Khanh càng xinh xắn. Ảnh: FBNV Bước vào thời thiếu nữ, nữ nghệ sĩ mang vẻ đẹp của các cô gái Hà Nội xưa - duyên dáng, nền nã, thanh lịch và tao nhã. Ảnh: VTC Lê Khanh có nhiều vai diễn ấn tượng ngay từ khi còn trẻ. Ảnh: VTCNhan sắc của Lê Khanh mặn mà theo thời gian. Ảnh: VTC Năm 2020, NSND Lê Khanh quyết định cắt phăng mái tóc dài nhiều năm để đóng 2 phần mới của "Gái già lắm chiêu". Ảnh: FBNV Lê Khanh kết hôn cùng đạo diễn Phạm Việt Thanh. Cả hai nên duyên khi cộng tác trong bộ phim "Săn bắt cướp". Ảnh: Đẹp Sau khi kết hôn, Lê Khanh và đạo diễn Phạm Việt Thanh có chung với nhau con gái Lam Khê (sinh năm 1995) và con trai Gia Khanh (sinh năm 1997). Ảnh: FBNV Lam Khê từng gây sốt trên mạng xã hội bởi sở hữu nhan sắc xinh như hot girl. Nói về Lam Khê, NSND Lê Khanh từng chia sẻ rằng từ nhỏ con gái đã được cô quan tâm nhiều hơn so với em trai, đồ của Lam Khê cũng thường đắt ngang ngửa với mẹ. Ảnh: FBNV Xem video "NSND Lê Khanh hy sinh mái tóc dài để đóng phim". Nguồn MAR6 Pictures

