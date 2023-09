Những vai diễn gây chú ý của Hoàng Thùy Linh

Sau lùm xùm phát ngôn tại họp báo, Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi tái xuất trong phim truyền hình "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Ảnh cắt clip VTV. Trong phim mới, Hoàng Thùy Linh vào vai nữ chính tên Hoàng Yến - một cô gái thông minh, thành đạt, đã ngoài 30 tuôi nên bị gia đình thúc giục chuyện cưới xin. Cuộc gặp gỡ với Phong (Nhan Phúc Vinh) sau đó đã khiến cuộc đời cô thay đổi. Trước "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do", giọng ca "See Tình" từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Mỹ nhân 8X lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai bé Thúy trong phim "Đường đời" của đạo diễn Quốc Trọng vào năm 2004. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt với vai Hằng trong "Trò đùa của số phận" (2005) của đạo diễn Huy Thuần. Năm 2006, cô vào vai Lan trong "Đi về phía mặt trời" (2006) của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Trong phim, Hoàng Thùy Linh đóng cùng với siêu mẫu Bình Minh. Từng có kinh nghiệm đóng phim trước đó, nhưng chỉ tới khi vào vai nữ chính trong phim "Nhật ký Vàng Anh" phần 2 (năm 2006), tên tuổi của Hoàng Thùy Linh trong vai trò diễn viên mới được nhiều khán giả biết tới. Dù đang được yêu thích nhưng cô bất ngờ phải dừng vai vì vướng lùm xùm đời tư. Sau "Nhật ký Vàng Anh", Hoàng Thùy Linh thử sức ở lĩnh vực phim điện ảnh khi đóng phim "Thần tượng" năm 2013. Năm 2019, Hoàng Thùy Linh trở lại màn ảnh nhỏ sau 12 năm với vai Lam Anh - một nhà báo từng học nước ngoài về và là bạn gái của cảnh sát hình sự Khánh (Hồng Đăng) trong phim "Mê Cung". Dù trở lại sau một thời gian dài nhưng vai Lam Anh của Hoàng Thùy Linh từng bị chê thiếu tự nhiên, đơ cứng. Năm 2020, Hoàng Thùy Linh đóng phim điện ảnh "Trái tim quái vật" với vai Khánh - một bà mẹ đơn thân bị nghi oan giết người trong khu chung cư cũ. Sau đó, Khánh cùng Lâm (B Trần) - một chàng trai si tình chạy trốn và cùng tìm mọi cách để tìm ra hung thủ thực sự... Ảnh: CJ. Dù vậy sự trở lại với điện ảnh lần này của Hoàng Thùy Linh tiếp tục bị cho là gây thất vọng với lối diễn không mấy ấn tượng, thậm chí bị cho là "một màu". Ảnh: CJ.Xem MV "Gieo quẻ" của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh

