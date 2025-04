Tin mới về 18 hộp sọ phát hiện trong hang đá ở Nghệ An

Ngày 25/4, ông Hồ Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho biết qua quan sát hiện trường và phân tích đặc điểm hang đá Lèn Chùa - nơi phát hiện các hộp sọ và nhiều đoạn xương, bước đầu có thể nhận định khu vực này có sự tương đồng với một số di chỉ khảo cổ học từng được khai quật trước đó trên địa bàn tỉnh Nghệ An như hang Thẩm Ồm, Đồng Trương... Ảnh: Tiền phong. Những đặc điểm nổi bật tại đây bao gồm dấu tích cư trú trong hang động, công cụ đá ghè đẽo thô sơ, dấu vết sử dụng lửa và các hình thức chôn cất người chết ngay tại nơi ở. Đây đều là những yếu tố đặc trưng của nền văn hóa Hòa Bình có niên đại khoảng 10.000 - 3.000 năm trước công nguyên, thuộc hậu kỳ đồ đá cũ, sơ kỳ đồ đá mới. Ảnh: Tiền phong. Trước đó, vào ngày 24/4, một lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng bước đầu xác định có 18 hộp sọ và nhiều đoạn xương khác trong hang đá Lèn Chùa ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An sau khi nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện 2 bộ xương tại hang đá này. Ảnh: Tiền phong. Chính quyền địa phương, lực lượng công an và quân sự huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra trong khu vực hang đá Lèn Chùa. Ảnh: Tiền phong. Liên quan đến sự việc trên, ông Hồ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, căn cứ địa hình hang đá, đặc điểm địa mạo và một số hiện vật như vỏ ốc, mảnh gốm vỡ thu được tại hiện trường, bước đầu có thể nhận định khu vực này từng là nơi cư trú của người xưa. Ảnh: Tiền phong. Các chuyên gia cần lấy mẫu vật để giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Carbon-14, đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia khảo cổ học để xác định chính xác đặc điểm nhân chủng học, niên đại các hộp sọ, mảnh xương và hiện vật liên quan. Ảnh: VL/Đại đoàn kết. Các đơn vị chuyên môn đã đề xuất chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, giữ nguyên hiện trạng hiện trường. Sau khi kiểm tra khảo sát, nếu cơ quan chuyên môn và các chuyên gia nhận định đây là di chỉ khảo cổ học, cần có phương án khai quật để có kết luận chính xác. Ảnh: VL/Đại đoàn kết. Mời độc giả xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT1.

Ngày 25/4, ông Hồ Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho biết qua quan sát hiện trường và phân tích đặc điểm hang đá Lèn Chùa - nơi phát hiện các hộp sọ và nhiều đoạn xương, bước đầu có thể nhận định khu vực này có sự tương đồng với một số di chỉ khảo cổ học từng được khai quật trước đó trên địa bàn tỉnh Nghệ An như hang Thẩm Ồm, Đồng Trương... Ảnh: Tiền phong. Những đặc điểm nổi bật tại đây bao gồm dấu tích cư trú trong hang động, công cụ đá ghè đẽo thô sơ, dấu vết sử dụng lửa và các hình thức chôn cất người chết ngay tại nơi ở. Đây đều là những yếu tố đặc trưng của nền văn hóa Hòa Bình có niên đại khoảng 10.000 - 3.000 năm trước công nguyên, thuộc hậu kỳ đồ đá cũ, sơ kỳ đồ đá mới. Ảnh: Tiền phong. Trước đó, vào ngày 24/4, một lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng bước đầu xác định có 18 hộp sọ và nhiều đoạn xương khác trong hang đá Lèn Chùa ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An sau khi nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện 2 bộ xương tại hang đá này. Ảnh: Tiền phong. Chính quyền địa phương, lực lượng công an và quân sự huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra trong khu vực hang đá Lèn Chùa. Ảnh: Tiền phong. Liên quan đến sự việc trên, ông Hồ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, căn cứ địa hình hang đá, đặc điểm địa mạo và một số hiện vật như vỏ ốc, mảnh gốm vỡ thu được tại hiện trường, bước đầu có thể nhận định khu vực này từng là nơi cư trú của người xưa. Ảnh: Tiền phong. Các chuyên gia cần lấy mẫu vật để giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Carbon-14, đồng thời tham vấn ý kiến của các chuyên gia khảo cổ học để xác định chính xác đặc điểm nhân chủng học, niên đại các hộp sọ , mảnh xương và hiện vật liên quan. Ảnh: VL/Đại đoàn kết. Các đơn vị chuyên môn đã đề xuất chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, giữ nguyên hiện trạng hiện trường. Sau khi kiểm tra khảo sát, nếu cơ quan chuyên môn và các chuyên gia nhận định đây là di chỉ khảo cổ học, cần có phương án khai quật để có kết luận chính xác. Ảnh: VL/Đại đoàn kết. Mời độc giả xem video: Hộp sọ 3,8 triệu năm là chìa khóa về sự tiến hóa loài người. Nguồn: THĐT1.