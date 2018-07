Những quy tắc Meghan Markle buộc phải tuân thủ khi làm dâu hoàng gia

Cô nàng Suit một thời giờ không được phép chụp ảnh Selfies cùng người hâm mộ. Meghan Markle không được phép sử dụng mạng xã hội, đó là lý do trang cá nhân facebook, instagram và The Tig của cô đã khai tử từ hồi năm ngoái. Là một diễn viên, Meghan có thể thoải mái ký tặng người hâm mộ trong quá khứ. Nhưng đây là hành động bị cấm của con dâu Hoàng gia Anh. Meghan sẽ không còn tham gia các buổi bầu cử cũng như bày tỏ ý kiến cá nhân Các nữ thành viên Hoàng gia Anh không được bắt đầu ăn trước khi nữ hoàng dùng bữa. Và khi bà ngừng ăn cũng không ai được phép tiếp tục ăn dù thức ăn vẫn còn. Khi hoàng đế George qua đời, công chúa Elizabeth và hoàng tử Philip đã trở về từ châu Phi trong bộ quần áo thường ngày trong khi toàn bộ thành viên hoàng gia mặc trang phục tang lễ trang trọng. Đó là lý do mọi thành viên Hoàng gia Anh phải có sẵn trang phục tang lễ khi đi hoạt động ở bên ngoài. Công nương Meghan sẽ không còn cơ hội được diện những chiếc váy ngắn. Ngoài ra nữ hoàng cũng không vừa lòng nếu có người phụ nữ trong gia đình ngồi vắt chân. Họ buộc phải ngồi khép chặt hai chân và đầu gối. Meghan tuyệt đối không được mặc quần áo lông vũ. Theo nguồn tin từ tạp chí Ok! Magazine, nữ thành viên hoàng gia bị cấm sơn móng tay màu tối hoặc màu sắc sặc sỡ. Nữ hoàng yêu cầu mọi thành viên nữ kể cả Kate Middleton và Camilla Parker Bowles luôn phải nhún đầu gối cúi chào bà. Tức là nghi thức này trở thành thói quen hàng ngày của Meghan. >>> Xem video Meghan Markle nhận "sủng ái" mới từ nữ hoàng Anh. Nguồn VTC14:

