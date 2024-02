Những mỹ nhân Việt được cầu hôn vào dịp Valentine

Phạm Quỳnh Anh được bố của con gái thứ ba cầu hôn vào Valentine năm 2022. Phạm Quỳnh Anh cho biết, những người bạn thân thiết trong nhóm Gia đình văn hóa như Mai Phương Thúy, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh đã đồng lõa với "nam chính" tổ chức buổi cầu hôn. Phạm Quỳnh Anh nói cô “bị lừa” suốt 1 tháng. Hoa hậu Ngọc Hân được cầu hôn vào lễ tình nhân năm 2019. Người đẹp tiết lộ, Phú Đạt không quỳ gối cầu hôn vì cho rằng việc này sến sẩm. "Ảnh không làm. Em cũng cũng thấy sến", Ngọc Hân chia sẻ. Phú Đạt từng không biết đeo nhẫn vào bên tay nào của Ngọc Hân. Ngọc Hân cảm động nhất trước món quà socola Phú Đạt tự tay làm. Trong đám cưới năm 2022, Ngọc Hân cho biết, món quà này cô giữ trong tủ lạnh, chưa mất một viên socola nào. Bình An ban đầu định cầu hôn Phương Nga vào Giáng sinh năm 2021. Sau đó, anh quyết định thực hiện điều này vào Valentine năm 2022. Trong khoảnh khắc Bình An ngỏ lời cầu hôn, Phương Nga bất ngờ hỏi: "Đã hỏi ý kiến bố mẹ chưa?". Khi Bình An trả lời đã xin phép bố mẹ, nàng hậu mới đồng ý. Bình An chia sẻ, hơn 1500 ngày bên nhau nhưng gian nan vất vả nhất lại là gần 50 ngày cầm chiếc nhẫn cầu hôn. Mỗi ngày nam diễn viên đều ngắm nhìn chiếc nhẫn cầu hôn và chụp lại những bức ảnh bên Phương Nga trong nỗi âu lo sợ đại sự bị bại lộ. Tháng 10/2022, Bình An và Phương Nga tổ chức đám cưới. Phạm Hương được bạn trai cầu hôn vào Valentine năm 2019 tại Mỹ. Nàng hậu hiện có hai cậu con trai chung với bạn trai giấu mặt. Valentine năm 2011, Đan Lê - Khải Anh tổ chức đám cưới. Vì vậy, các năm qua, hai vợ chồng cô vừa kỷ niệm ngày cưới vừa đón lễ Tình nhân. Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

