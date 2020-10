Những màn catwalk như “mãng xà, bạch tuộc” gây sốc của mỹ nhân Việt

Mới đây, Nông Thúy Hằng gây chú ý vì màn catwalk khá lạ. Cụ thể, ở phần thi áo dài trong bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, cô uốn lượn cả thân và tay. Màn catwalk bị nhiều người ví như "bạch tuộc". Ảnh: Zing Bên cạnh đó, khi trình diễn trang phục dạ hội, do bị vướng chân vì chiếc váy đuôi cá cồng kềnh, Nông Thúy Hằng đá thật mạnh để bước đi tiếp. Ảnh: Zing Khi tham gia Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh có màn catwalk không được đánh giá cao. Ảnh: Zing Người đẹp bị chê catwalk quá uốn lưng để khoe vòng ba, liên tục hất tóc và chớp mắt, liếc mắt. Ảnh: Vietnamnet Màn trình diễn bikini của Phạm Hương tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 từng gây ra tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng Phạm Hương tự tin và phô diễn được đường cong của cơ thể, có những bước đi mới lạ nhưng nhiều người chê cô đánh võng, lắc lư.Màn catwalk “mãng xà” của Phạm Hương bị chê nhiều hơn khen có lẽ do hình thể của chân dài gốc Hải Phòng lúc đó quá mỏng. Làm vedette của một show diễn thời trang thuộc khuôn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019, Minh Hằng nhào lộn được nửa vòng đã té nhào làm lộ cả nội y. Ảnh: Yan Khi xem clip Minh Hằng nhào lộn, nhiều người bật cười về phần biểu diễn vụng về của nữ ca sĩ. Ảnh: Thời đại plus Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Sen Vàng



Mới đây, Nông Thúy Hằng gây chú ý vì màn catwalk khá lạ. Cụ thể, ở phần thi áo dài trong bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, cô uốn lượn cả thân và tay. Màn catwalk bị nhiều người ví như "bạch tuộc". Ảnh: Zing Bên cạnh đó, khi trình diễn trang phục dạ hội, do bị vướng chân vì chiếc váy đuôi cá cồng kềnh, Nông Thúy Hằng đá thật mạnh để bước đi tiếp. Ảnh: Zing Khi tham gia Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh có màn catwalk không được đánh giá cao. Ảnh: Zing Người đẹp bị chê catwalk quá uốn lưng để khoe vòng ba, liên tục hất tóc và chớp mắt, liếc mắt. Ảnh: Vietnamnet Màn trình diễn bikini của Phạm Hương tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 từng gây ra tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng Phạm Hương tự tin và phô diễn được đường cong của cơ thể, có những bước đi mới lạ nhưng nhiều người chê cô đánh võng, lắc lư. Màn catwalk “mãng xà” của Phạm Hương bị chê nhiều hơn khen có lẽ do hình thể của chân dài gốc Hải Phòng lúc đó quá mỏng. Làm vedette của một show diễn thời trang thuộc khuôn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019, Minh Hằng nhào lộn được nửa vòng đã té nhào làm lộ cả nội y. Ảnh: Yan Khi xem clip Minh Hằng nhào lộn, nhiều người bật cười về phần biểu diễn vụng về của nữ ca sĩ. Ảnh: Thời đại plus Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Sen Vàng