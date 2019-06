Những kiểu đàn ông trong "Về nhà đi con" ai cũng có thể gặp

Kiểu đàn ông lúc nào cũng khiến phụ nữ đau đầu và phải tìm cách tránh xa chính là người luôn vương vấn tình cũ như nhân vật trong phim " Về nhà đi con". Dù đã chia tay, có người yêu mới thậm chí là đã kết hôn, trong tâm trí họ luôn suy nghĩ hoặc có cảm giác hối hận vì những gì đã làm với người cũ. Không cô gái nào muốn sống bất an và lo lắng khi phải đối phó với tình địch là quá khứ của chồng hay người yêu. Có lẽ chẳng cô gái nào muốn suốt ngày phải đối phó với hàng tá em nuôi, em gái mưa hay nhỏ em chung công ty của người yêu. Nếu đang hẹn hò với một người đàn ông đa tình, tốt nhất là hãy tặng luôn người đó cho những ai đang rình rập ngoài kia và buông tay còn hơn. Trên đời này có một kiểu người si tình vô tội vạ và luôn hướng về người mình thích bất chấp đúng sai. Tuy nhiên, tình cảm của họ không được đáp lại và chỉ dừng ở mức "bạn bè", anh nuôi. "Em chỉ xem anh là anh trai thôi" là câu nói quen thuộc mà kiểu đàn ông này hay gặp phải.Đàn ông gia trưởng đến mức muốn kiểm soát phụ nữ mọi lúc, mọi nơi, thậm chí có người còn dùng vũ lực giải quyết chuyện tình cảm sẽ khiến phụ nữ chạy dài. Trong cuộc sống ít nhất bạn từng gặp một người tuy đã đứng tuổi nhưng đẹp trai và phong độ không kém chàng trai trẻ nào. So về kinh nghiệm sống, mức độ từng trải họ còn ăn đứt các thanh niên trẻ tuổi. Chính vì vậy, mẫu đàn ông trung niên soái ca luôn có sức hấp dẫn nhất định đối với phụ nữ. Quanh chúng ta lúc nào cũng có một người đóng vai "quân sư" trong chuyện tình cảm. Thế nhưng đáng buồn là những "chàng trai vàng trong làng tư vấn" này lúc nào cũng.... ế. Để giải thích cho điều này, người ta có câu "tướng giỏi thì không ra trận". Đàn ông vì một lý do nào đó như ly hôn vợ, vợ mất sớm... khiến họ phải sống trong cảnh "gà trống nuôi con". Trong trường hợp này, nam giới sẽ vất vả hơn trong chuyện nuôi dưỡng con vì thiếu vắng bóng dáng của người phụ nữ.

