“Kẻ thứ 3” hot nhất phim “Về nhà đi con” ngoài đời ra sao?

" Về nhà đi con" là bộ phim truyền hình đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. 2 trong số những nhân vật đáng ghét của phim là Xinh và Khải. Trong "Về nhà đi con", Xinh là cô gái nghiện cờ bạc. Không chỉ gạ gẫm Khải vào trò đỏ đen mà còn bắt đầu dụ dỗ Khải về ở với mình khi hôn nhân giữa Khải và Huệ rạn nứt. Nhân vật Xinh bị nhiều khán giả của bộ phim "Về nhà đi con" ghét. Đảm nhận vai Xinh trong "Về nhà đi con" là diễn viên Minh Cúc. Minh Cúc sinh năm 1986. Cô là diễn viên thuộc đoàn Kịch I, Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngoài diễn kịch, cô còn đóng phim, tuy nhiên, không phải là gương mặt nổi tiếng. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Minh Cúc làm thêm các nghề như trang điểm, làm đồ da handmade. Hình ảnh nữ diễn viên phim "Về nhà đi con" làm thợ trang điểm. Chuyện tình duyên của Minh Cúc khá lận đận. Cô từng kết hôn và có một cô con gái không may bị bại não. "6 tháng, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, tôi nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo do mấy tiếng đồng hồ ngạt ối, não không được cung cấp đủ oxy", nữ diễn viên chia sẻ trên Khám phá. Minh Cúc yêu con gái hết mực, làm gì cô cũng không thể rời xa con gái. Ảnh: Em đẹp Nữ diễn viên hiện vẫn làm mẹ đơn thân. Ảnh: Em đẹpXinh của "Về nhà đi con" đang hẹn hò Nguyễn Ngọc Thanh - trưởng nhóm nhảy C.O Crew. Ảnh: Em đẹp Xem trailer phim "Về nhà đi con". Nguồn VTV

" Về nhà đi con" là bộ phim truyền hình đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. 2 trong số những nhân vật đáng ghét của phim là Xinh và Khải. Trong "Về nhà đi con", Xinh là cô gái nghiện cờ bạc. Không chỉ gạ gẫm Khải vào trò đỏ đen mà còn bắt đầu dụ dỗ Khải về ở với mình khi hôn nhân giữa Khải và Huệ rạn nứt. Nhân vật Xinh bị nhiều khán giả của bộ phim "Về nhà đi con" ghét. Đảm nhận vai Xinh trong "Về nhà đi con" là diễn viên Minh Cúc. Minh Cúc sinh năm 1986. Cô là diễn viên thuộc đoàn Kịch I, Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngoài diễn kịch, cô còn đóng phim, tuy nhiên, không phải là gương mặt nổi tiếng. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Minh Cúc làm thêm các nghề như trang điểm, làm đồ da handmade. Hình ảnh nữ diễn viên phim "Về nhà đi con" làm thợ trang điểm. Chuyện tình duyên của Minh Cúc khá lận đận. Cô từng kết hôn và có một cô con gái không may bị bại não. "6 tháng, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, tôi nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo do mấy tiếng đồng hồ ngạt ối, não không được cung cấp đủ oxy", nữ diễn viên chia sẻ trên Khám phá. Minh Cúc yêu con gái hết mực, làm gì cô cũng không thể rời xa con gái. Ảnh: Em đẹp Nữ diễn viên hiện vẫn làm mẹ đơn thân. Ảnh: Em đẹp Xinh của "Về nhà đi con" đang hẹn hò Nguyễn Ngọc Thanh - trưởng nhóm nhảy C.O Crew. Ảnh: Em đẹp Xem trailer phim "Về nhà đi con". Nguồn VTV