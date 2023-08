Những hoa hậu thế giới bị tước vương miện nhanh nhất trong lịch sử

Itir Esen là hoa hậu bị tước vương miện nhanh nhất, chỉ sau 1 ngày đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2017 vì có bình luận khiếm nhã về người thiệt mạng trong cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Ảnh: Người Lao Động. Theo Zing, sau khi bị tước vương miện, Itir Esen khẳng định rằng những dòng chia sẻ trên mạng xã hội là sự bất cẩn, vô ý và không hề có bất kỳ động cơ chính trị nào. Ngoài bị truất ngôi, Itir Esen đối diện với án tù một năm vì phát ngôn trong quá khứ. Ảnh: Zing. Leona Gage đăng quang Hoa hậu Mỹ 1957. Theo Dân Trí, sau chung kết, ban tổ chức cuộc thi đã mở một cuộc điều tra bởi quá khứ của tân hoa hậu gây ồn ào. Ảnh: Dân Trí. Một ngày sau khi đăng quang, Leona Gage thừa nhận, cô 18 tuổi chứ không phải 21 tuổi, đã kết hôn hai lần và có hai người con. Ngay lập tức, ban tổ chức thu hồi danh hiệu của Leona Gage. Ảnh: Dân Trí. Carrie Prejean chỉ có vài ngày đội vương miện Hoa hậu Mỹ 2009. Cô bị tước vương miện sau khi loạt ảnh gợi cảm bị phát tán. Ảnh: Dân Trí. 4 ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Ukraine 2018, Veronika Didusenko bị tước vương miện. Theo Vietnamnet, ban tổ chức đưa ra lý do Veronika đã có hành vi nói dối trong hồ sơ đăng ký dự thi. Ảnh: Vietnamnet. Ban tổ chức phát hiện, Veronika từng kết hôn và có một con trai 4 tuổi. Trong khi đó, quy chế của cuộc thi Hoa hậu Thế giới không cho phép ứng viên tham gia là phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 12/2019, Veronika tuyên bố kiện ban tổ chức Hoa hậu Thế giới. "Tôi không hiểu mình làm gì sai sau khi bị họ ép trao lại vương miện, danh hiệu và số tiền thưởng tôi nỗ lực để có được. Nếu lý do đưa ra là từng kết hôn và sinh con thì liệu đây có phải là họ đã vi phạm đạo luật bình đẳng?”, người đẹp chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2005 - Atchara McKay chỉ có 10 ngày đội vương miện. Cô lộ ảnh nóng trong quá khứ, từng đóng phim cấp 3 nên bị truất ngôi. Ảnh: Zing. Laura Garcete - Hoa hậu Hoàn Vũ Paraguay 2015 bị tước vương miện chỉ sau 17 ngày đăng quang do bị phát hiện đang mang thai. Ngoài vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay 2015, cô còn bị thu hồi danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Reina Hispanoamericana 2015. Ảnh: Vnmedia. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

Itir Esen là hoa hậu bị tước vương miện nhanh nhất, chỉ sau 1 ngày đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2017 vì có bình luận khiếm nhã về người thiệt mạng trong cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Ảnh: Người Lao Động. Theo Zing, sau khi bị tước vương miện, Itir Esen khẳng định rằng những dòng chia sẻ trên mạng xã hội là sự bất cẩn, vô ý và không hề có bất kỳ động cơ chính trị nào. Ngoài bị truất ngôi, Itir Esen đối diện với án tù một năm vì phát ngôn trong quá khứ. Ảnh: Zing. Leona Gage đăng quang Hoa hậu Mỹ 1957. Theo Dân Trí, sau chung kết, ban tổ chức cuộc thi đã mở một cuộc điều tra bởi quá khứ của tân hoa hậu gây ồn ào. Ảnh: Dân Trí. Một ngày sau khi đăng quang, Leona Gage thừa nhận, cô 18 tuổi chứ không phải 21 tuổi, đã kết hôn hai lần và có hai người con. Ngay lập tức, ban tổ chức thu hồi danh hiệu của Leona Gage. Ảnh: Dân Trí. Carrie Prejean chỉ có vài ngày đội vương miện Hoa hậu Mỹ 2009. Cô bị tước vương miện sau khi loạt ảnh gợi cảm bị phát tán. Ảnh: Dân Trí. 4 ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Ukraine 2018, Veronika Didusenko bị tước vương miện. Theo Vietnamnet, ban tổ chức đưa ra lý do Veronika đã có hành vi nói dối trong hồ sơ đăng ký dự thi. Ảnh: Vietnamnet. Ban tổ chức phát hiện, Veronika từng kết hôn và có một con trai 4 tuổi. Trong khi đó, quy chế của cuộc thi Hoa hậu Thế giới không cho phép ứng viên tham gia là phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 12/2019, Veronika tuyên bố kiện ban tổ chức Hoa hậu Thế giới. "Tôi không hiểu mình làm gì sai sau khi bị họ ép trao lại vương miện , danh hiệu và số tiền thưởng tôi nỗ lực để có được. Nếu lý do đưa ra là từng kết hôn và sinh con thì liệu đây có phải là họ đã vi phạm đạo luật bình đẳng?”, người đẹp chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2005 - Atchara McKay chỉ có 10 ngày đội vương miện. Cô lộ ảnh nóng trong quá khứ, từng đóng phim cấp 3 nên bị truất ngôi. Ảnh: Zing. Laura Garcete - Hoa hậu Hoàn Vũ Paraguay 2015 bị tước vương miện chỉ sau 17 ngày đăng quang do bị phát hiện đang mang thai. Ngoài vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay 2015, cô còn bị thu hồi danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Reina Hispanoamericana 2015. Ảnh: Vnmedia. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong