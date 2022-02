Những điều bạn có thể chưa biết về “Jack” Leonardo Dicaprio

Sinh năm 1974, Leonardo DiCaprio là một trong những ngôi sao Hollywood tuổi Dần. Mẹ của nam diễn viên là một người Đức, có niềm đam mê hội họa. Ảnh: Reuters Một lần khi đang ngắm tranh của danh họa Leonardo Da Vinci, mẹ của tài tử cảm nhận cậu con trai nhỏ trong bụng đạp rất mạnh. Vì vậy, bà đặt tên con là Leonardo. Ảnh: Reuters Nam diễn viên phim "Titanic" từng được một chuyên gia thuyết phục đổi tên thành Lenny Williams để dễ dàng bước vào làng giải trí. Ảnh: Reuters Năm 13 tuổi, sau 2 năm nỗ lực, tài tử được một công ty chấp nhận với cái tên Leonardo DiCaprio. Ảnh: FBNV Leo từng suýt làm mồi cho cá mập trắng. Sự việc xảy ra vào năm 2006 khi anh quay “Blood Diamond" tại Nam Phi. Khi đó, anh ở trong một cái lồng và được thả xuống biển. Không may, con cá ngừ bị mắc kẹt trên đỉnh lồng thu hút con cá mập trắng. Ảnh: FBNV Con cá mập trắng cắn xé con cá ngừ, cố chui vào lồng khiến Leo hoảng sợ. Anh cố ép mình xuống đáy lồng, tránh xa con cá mập. Sau khi sống sót, tài tử phải từ chối cảnh lặn mạo hiểm vì vẫn còn bị ám ảnh. Ảnh: FBNV Leo còn từng suýt mất mạng trong một lần nhảy dù khỏi máy bay. Không hiểu vì lý do gì mà cả hai chiếc dù của anh và người đồng đội lại bị thắt nút. Ảnh: FBNV Thật may, người đồng đội của Leo tháo được nút buộc của chiếc dù thứ hai. Khi dù thứ hai bung ra, Leo đáp đất kịp thời, chỉ bị xây xát. Ảnh: FBNV Leo cũng được phen hốt hoảng khi đang ngồi ở khoang thương gia thì chứng kiến động cơ nổ ngay trước mặt mình. “Họ tắt tất cả động cơ trong vài phút, máy bay cất cánh. Rồi họ bắt đầu ngừng động cơ, chúng tôi đã phải hạ cánh khẩn cấp”, anh kể. Ảnh: CNN Rùa khổng lồ là một “thú cưng” của tài tử. Leo từng chi 400 USD để mua một chú rùa con 10 tuổi nặng 17kg khi tham dự một hội nghị những người yêu động vật của Bắc Mỹ vào năm 2010. Ảnh: CNN Năm 2013, tại buổi Gala từ thiện ở LHP Cannes quyên tiền cho amfAR - Tổ chức nghiên cứu bệnh AIDS, một người hâm mộ bỏ ra 1,5 triệu USD để được ngồi cạnh Leo trong chuyến du hành vào vũ trụ. Ảnh: HTV Năm 2014, nam diễn viên phim "Titanic" tiếp tục bán đấu giá một chuyến bay lên vũ trụ cùng anh vào năm 2015 để đóng góp cho tổ chức amfAR. Danh tính người thắng cuộc, trả 1 triệu USD không được tiết lộ. Ảnh: Zing Xem video "Những kỷ lục đầy bất ngờ tại lễ trao giải Oscar 2021". Nguồn VTV

