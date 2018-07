Những cuộc tình chóng vánh của “tình đầu quốc dân” Suzy

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Suzy chia tay Lee Dong Wook khiến dư luận bất ngờ. Như vậy, sau 3 tháng công khai, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Ảnh: Allkpop Lee Dong Wook lớn hơn Suzy đến 13 tuổi. Tháng 3/2018, cặp đôi xác nhận đang tìm hiểu nhau, chưa phải hẹn hò chính thức. Ảnh: Soompi Suzy - Lee Dong Wook xứng đôi vừa lứa nên chuyện tình cảm của hai người được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Ảnh: Soompi Lý do Suzy và Lee Dong Wook chia tay bởi hai người khó gặp nhau do lịch trình bận rộn và mỗi người đều muốn đi theo con đường riêng. Ảnh: Soompi Theo thông tin tờ Osen đăng tải, dù không còn hẹn hò, Suzy và bạn trai cũ vẫn ủng hộ nhau từ xa với tư cách đồng nghiệp. Ảnh: Dramafever Trước mối tình chóng vánh với Lee Dong Wook, Suzy thừa nhận chuyện hẹn hò với Lee Min Ho vào năm 2015. Ảnh: yibada Từng có tin đồn Lee Min Ho cầu hôn Suzy vào năm 2015 nhưng công ty quản lý của cặp đôi lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Dispatch Tưởng rằng sẽ có một đám cưới giữa Lee Min Ho và Suzy thì năm 2017, hai người bất ngờ tuyên bố chia tay. Ảnh: Dispatch Trong một talkshow, Suzy từng tiết lộ cô và bạn trai chỉ gặp nhau một tháng một lần. Có lẽ, cả hai chia tay vì ngày càng xa cách do công việc bận rộn. Ảnh: Dispatch Năm 2013, Suzy lộ ảnh thân mật bên bạn diễn Sung Joon nhưng một mực khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Ảnh: Allkpop Suzy cũng từng vướng tin đồn tình cảm với bạn diễn Lee Jong Suk vào năm 2018. Trong khi Suzy giữ im lặng, Lee Jong Suk khẳng định anh từng có từng tình cảm với Suzy khi quay phim. Ảnh: Allkpop Xem MV "Holiday" của Suzy. Nguồn: Youtube

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ Suzy chia tay Lee Dong Wook khiến dư luận bất ngờ. Như vậy, sau 3 tháng công khai, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Ảnh: Allkpop Lee Dong Wook lớn hơn Suzy đến 13 tuổi. Tháng 3/2018, cặp đôi xác nhận đang tìm hiểu nhau, chưa phải hẹn hò chính thức. Ảnh: Soompi Suzy - Lee Dong Wook xứng đôi vừa lứa nên chuyện tình cảm của hai người được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Ảnh: Soompi Lý do Suzy và Lee Dong Wook chia tay bởi hai người khó gặp nhau do lịch trình bận rộn và mỗi người đều muốn đi theo con đường riêng. Ảnh: Soompi Theo thông tin tờ Osen đăng tải, dù không còn hẹn hò, Suzy và bạn trai cũ vẫn ủng hộ nhau từ xa với tư cách đồng nghiệp. Ảnh: Dramafever Trước mối tình chóng vánh với Lee Dong Wook, Suzy thừa nhận chuyện hẹn hò với Lee Min Ho vào năm 2015. Ảnh: yibada Từng có tin đồn Lee Min Ho cầu hôn Suzy vào năm 2015 nhưng công ty quản lý của cặp đôi lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Dispatch Tưởng rằng sẽ có một đám cưới giữa Lee Min Ho và Suzy thì năm 2017, hai người bất ngờ tuyên bố chia tay. Ảnh: Dispatch Trong một talkshow, Suzy từng tiết lộ cô và bạn trai chỉ gặp nhau một tháng một lần. Có lẽ, cả hai chia tay vì ngày càng xa cách do công việc bận rộn. Ảnh: Dispatch Năm 2013, Suzy lộ ảnh thân mật bên bạn diễn Sung Joon nhưng một mực khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Ảnh: Allkpop Suzy cũng từng vướng tin đồn tình cảm với bạn diễn Lee Jong Suk vào năm 2018. Trong khi Suzy giữ im lặng, Lee Jong Suk khẳng định anh từng có từng tình cảm với Suzy khi quay phim. Ảnh: Allkpop Xem MV "Holiday" của Suzy. Nguồn: Youtube