Những cặp đôi Vbiz “không vội” sinh con vẫn hạnh phúc viên mãn

Khởi My và Kelvin Khánh là cặp đôi Vbiz được xem là "lạ lùng" khi họ chỉ cần có nhau, không tính chuyện sinh con. Nổi tiếng với cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc, cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự đồng điệu và tình yêu dành cho nhau. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, cùng nhau du lịch và theo đuổi đam mê. Kết hôn vào năm 2022, Bình An và Phương Nga là một trong những cặp đôi showbiz Việt đẹp nhất. Cả hai đều thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Họ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thay vì vội vàng sinh con. Bình An và Phương Nga tập trung cho công việc, sự nghiệp. Cặp đôi thường xuyên tay trong tay tại các sự kiện lớn nhỏ. Trải qua nhiều sóng gió, Trấn Thành và Hari Won giờ đây đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cả hai đều bận rộn với công việc nhưng luôn dành thời gian cho nhau và vun đắp tổ ấm. Dù chưa có con chung, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn yêu thương nhau. Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức đám cưới vào năm 2020. Sau 4 năm bên nhau, cả hai vẫn giữ được hạnh phúc, song vẫn chưa có tín hiệu "kết nạp" thêm thành viên nhí trong gia đình. Dù chưa có con chung, họ vẫn luôn hạnh phúc và viên mãn bên nhau. Tóc Tiên từng chia sẻ, cô và Hoàng Touliver đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau và chưa có kế hoạch sinh con trong thời gian tới. Ảnh: FBNVMời quý độc giả xem video "Hari Won tiết lộ lý do chưa có con". Nguồn Zing

