Những cặp anh chị em ruột tài năng, nổi tiếng nhất Vbiz

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là một trong những cặp anh chị em nổi tiếng của Vbiz. Hai nghệ sĩ này sinh ra trong gia đình có truyền thống xiếc. Năm 1999, cả hai chính thức biểu diễn xiếc chuyên nghiệp. Trong khi Quốc Cơ làm trụ đỡ ở phía dưới thì Quốc Nghiệp giữ thăng bằng ở phía trên. Ảnh: FBNV Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bắt đầu gây chú ý với tiết mục "Sức mạnh đôi tay". Cuối năm 2016, cặp anh em ruột này lập kỷ lục Guiness thế giới khi chồng đầu, giữ thăng bằng đi hết 90 bậc thang trong 52 giây tại nhà thờ ở Tây Ban Nha. Năm 2018, dù chỉ lọt top 5 Britain's Got Talent, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn tỏa sáng, được nhiều khán giả Việt lẫn khán giả nước ngoài yêu mến bởi màn biểu diễn đỉnh cao. Ảnh: FBNV Khắc Hưng - Khắc Việt cũng là cặp anh em tài năng của làng giải trí Việt. Năm 2005, cả hai thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia). Trong khi Khắc Việt chọn khoa Thanh nhạc, Khắc Hưng vào khoa Keyboard. Ảnh: VTV Khắc Hưng là người đứng sau một số hit của các ca sĩ như: Mỹ Tâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Min, Erik, Trọng Hiếu, Miu Lê, nhóm nhạc Monstar,... Tên tuổi của anh gắn liền với các ca khúc: "Đâu chỉ riêng em", "Độc ẩm", "Ghen", "Hơn cả yêu"....Ảnh: Giao thông Ngoài sáng tác, em trai Khắc Việt còn khẳng định tên tuổi ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2014, Khắc Hưng làm nhà sản xuất âm nhạc chính cho album của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. "Khởi hành" đã giúp Nguyễn Trần Trung Quân mang về 2 giải Cống hiến ở hạng mục Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm. Năm 2018, Album "Tâm 9" của Mỹ Tâm do Khắc Hưng đóng vai trò nhà sản xuất âm nhạc cũng đoạt giải Cống hiến ở hạng mục Album của năm. Ảnh: Saostar Năm 2009, Khắc Việt trở nên nổi tiếng nhờ ca khúc "Quên". Đầu năm 2010, anh tung album single "Như vậy nhé" và tiếp tục nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Sau "Như vậy nhé", Khắc Việt còn có loạt hit như: "Yêu lại từ đầu", "Chỉ anh hiểu em", "Anh khác hay em khác", "Mất cảm giác yêu". Khắc Việt từng chia sẻ, 90% thành công trong sự nghiệp hiện tại của anh đều do một tay Khắc Hưng mà nên. Ảnh: Tổ Quốc Nhắc đến cặp anh chị em nhà sao Việt, khán giả cũng nhớ đến Lưu Thiên Hương - Lưu Hương Giang. Lưu Thiên Hương chính là nhạc sĩ thành công trong việc tạo hit cho nhiều ca sĩ như: Tiêu Châu Như Quỳnh, Thủy Top, Tóc Tiên... Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều ca khúc được yêu thích như: "Hồ Gươm sáng sớm", "Em sẽ là giấc mơ", "Nhịp đập giấc mơ", "Ngại ngùng". "Người hát tình ca", "Ngày mai". Ảnh: Vietnamnet Lưu Hương Giang là ca sĩ có những thành công nhất định. Theo Zing, đầu thập niên 2000, Lưu Hương Giang nắm bắt trào lưu dòng nhạc rock phát triển cực thịnh tại Việt Nam khi theo đuổi alternative rock - một dòng rock nhẹ nhàng, dễ nghe hơn. Năm 2004, Lưu Hương Giang tham gia Sao mai điểm hẹn. Dù sớm dừng chân, cô vẫn được khán giả chú ý. Ảnh: Tiền Phong Giai đoạn 2005 - 2009, Lưu Hương Giang được biết tới qua "Thu tình yêu", "Maria", "Giọt sương và chiếc lá", "Tình yêu muôn màu". Khi kỷ nguyên hoàng kim của rock đi qua, cô chuyển hướng sang pop/ballad và Rn'B. Dù nỗ lực nhưng em gái của Lưu Thiên Hương vẫn không giữ được sức hút. Ảnh: Đời sống pháp luật Thúy Hằng - Thúy Hạnh là cặp người mẫu song sinh từng nổi tiếng. Năm 13 tuổi, hai chị em lọt top cao nhất của cuộc thi Người đẹp đêm Noel. Năm 17 tuổi, Thúy Hằng và Thúy Hạnh đoạt giải Người mẫu ấn tượng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu. Ảnh: Vietnamnet Ngoài 20 tuổi, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cả hai cùng nhau thành lập công ty đào tạo và quản lý người mẫu. Sau khi kết hôn, Thúy Hạnh theo chồng vào TP HCM lấn sân sang lĩnh vực MC, làm giám khảo các chương trình truyền hình, còn Thúy Hằng từ bỏ nghề người mẫu để yên bề gia thất. Ảnh: Vietnamnet

