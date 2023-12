Những bà mẹ của dàn mỹ nhân Việt xinh đẹp không thua kém con gái

Mới đây trên trang cá nhân Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ ruột. Cô viết: "Mỗi khi ra đường ai cũng nói con không đẹp bằng mẹ, còn con thì thấy mình còn nhiều cái không bằng mẹ, không duyên dáng, khéo léo, dịu dàng giống mẹ, không học giỏi và nấu ăn ngon bằng mẹ. Con luôn tự hào vì được làm con của mẹ và bây giờ cháu gái Viann cũng may mắn được thừa hưởng một phần nét đẹp của bà ngoại". Mẹ của mỹ nhân Việt Hà Kiều Anh đẹp từ khuôn mặt tới vóc dáng, quý phái và thanh lịch. Mẹ ruột Doãn Hải My là cô Mai Đoàn, ở độ tuổi U50. Trong đám cưới và đám hỏi của con gái, cô Mai Đoàn cũng nhận được sự quan tâm không kém con gái bởi nhan sắc tuyệt đẹp. (Ảnh: Lê Chí Linh) Mẹ ruột Diệp Lâm Anh có gu thời trang năng động, xì tin và vóc dáng khỏe khoắn, trẻ trung không kém con gái. Khuôn mặt thanh thoát, hiền hậu, vóc dáng gọn gàng, mẹ Á hậu Tú Anh được khen là vừa trẻ đẹp vừa toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng.Mẹ của Á hậu Huyền My dù đã U50 nhưng vẫn sở hữu nước da căng bóng, trắng không tì vết khiến ai cũng phải ghen tị. Mẹ của diễn viên Thùy Anh được khen là trẻ như chị gái của cô khi hai người chụp ảnh chung. Nhan sắc U80 của mẹ đẻ Khánh Thi nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ đài các, quý phái mà vẫn rất hiền hậu. Angela Phương Trinh cũng thừa hưởng nét xinh đẹp từ mẹ ruột.Xem video: "Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

