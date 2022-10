Nhìn lại hành trình của Đoàn Thiên Ân ở HH Hòa bình Quốc tế

Chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Đoàn Thiên Ân rất nỗ lực để gây ấn tượng. Ảnh: Sen Vàng Phần trình diễn trong bán kết cuộc thi của Thiên Ân được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Ảnh: Sen Vàng Hoa hậu Thiên Ân tự tin bước vào chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra vào tối ngày 25/10. Ảnh: Giao thông Đại diện Việt Nam cùng các đại diện Thái Lan, Peru và Anh nhận giải Trang phục dân tộc. Ảnh: VietnamnetThiên Ân lọt top 20 nhờ thắng giải Country's power of the year. Ảnh: Giao thông Đại diện Việt Nam tự tin trình diễn trang phục thể thao. Ảnh: Vietnamnet Thiên Ân tự tin bản thân sẽ lọt top 10 sau phần trình diễn trang phục thể thao. Ảnh: Vietnamnet "Ân có ít thời gian chuẩn bị nhưng Ân nghĩ với năng lực của mình thì vẫn đủ khả năng để vào top 10", Thiên Ân nói. Ảnh: Vietnamnet Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân cầu nguyện để vào top 10. Ảnh: Yan Sau khi bị loại khỏi top 10, Thiên Ân bật khóc. Cô được Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên an ủi. Ảnh: Yan Đại diện Indonesia cũng động viên Thiên Ân. Ảnh: Yan Đại diện Việt Nam tiếp tục bật khóc khi livestream sau chung kết. Cô nói: "Nói không khóc thì không được vì bản thân Ân không nghĩ mình sẽ out khỏi top 10. Cá nhân Ân thấy là phần trình diễn của Ân không tệ đến mức bị loại khỏi top 10, nên thấy hơi thất vọng. Việc Ân bị loại khỏi top 10 nằm ngoài ý muốn của Ân". Ảnh: Yan Đại diện Việt Nam tiếc nuối khi dừng chân ở top 20. Ảnh: Sen Vàng Nói về chiến thắng của đại diện Brazil, Thiên Ân cho rằng đây là kết quả xứng đáng. Ảnh: Sen Vàng Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

