Nhiều lần bị chê cứng đơ như tượng sáp, Lâm Khánh Chi giờ thế nào?

Lâm Khánh Chi vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì đôi mắt sưng vù, xếch vào hồi tháng 3. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết, cô chỉ nhấn mí chứ không đụng chạm các phần khác. Nhan sắc dao kéo của Lâm Khánh Chi liên tục bị chê đơ như tượng sáp. Gương mặt của nữ ca sĩ bớt sưng và tự nhiên hơn nhưng mí mắt khá to và đôi lông mày xếch khiến diện mạo của cô có phần lạ lẫm. Gần đây, Lâm Khánh Chi thường xuyên khoe mặt mộc. Nữ ca sĩ tự tin với làn da không trang điểm nhưng trông vẫn mịn màng của mình. Lâm Khánh Chi chia sẻ trên Đời sống Việt Nam, cô cảm thấy hài lòng với gương mặt hiện tại. Ngoài cắt mí mắt, nữ ca sĩ còn giảm cân để tự tin xuất hiện trong trang phục gợi cảm. Mới đây, Lâm Khánh Chi bất ngờ cho biết, cô bị co giật vì uống giảm đau trong khi chưa ăn gì.Sức khỏe của Lâm Khánh Chi yếu nên cô phải truyền nước. Đáng chú ý, Lâm Khánh Chi xác nhận dọn về nhà bố mẹ đẻ sống còn ông xã vẫn ở căn hộ của hai người. "Tôi và anh Hùng tạm thời không sống chung nữa. Anh Hùng vẫn ở lại nhà cũ của chúng tôi để trông coi shop thời trang, mỹ phẩm", cô nói. Nữ ca cho biết, sẽ nó chủ động kể hết câu chuyện của hai vợ chồng và chia sẻ lý do về nhà bố mẹ ruột khi cảm thấy ổn hơn. Mời quý độc giả xem video "Lâm Khánh Chi tham gia Ơn giời, cậu đây rồi". Nguồn Youtube

