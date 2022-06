Nhan sắc xinh đẹp của cháu gái Trang Nhung vừa đoạt giải quán quân

Nguyễn Thanh Trâm vừa lên ngôi quán quân cuộc thi Hoa khôi sinh viên Be Your Next. Cô là cháu gái của diễn viên, người mẫu Trang Nhung (ngoài cùng bên trái). Thanh Trâm sở hữu chiều cao 1m75 ở tuổi 20. Người đẹp sinh năm 2002 cho biết cô bắt đầu phát triển chiều cao từ năm học lớp 9, đến lúc lên cấp 3 thì rất cao, thuộc dạng nhất nhì ở trường. Vóc dáng của Thanh Trâm hiện tại đầy thon gọn. Cháu gái của Trang Nhung tự tin khoe vóc dáng trong trang phục áo tắm. Thanh Trâm sở hữu gương mặt được nhiều người nhận xét có nét thần thái của siêu mẫu Kendall Jenner. Thanh Trâm có gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Người đẹp sinh năm 2002 biết cách chăm chút vẻ ngoài. Thanh Trâm theo học lớp catwalk từ sớm và có kinh nghiệm trình diễn trên các sân khấu thời trang. Cô ấp ủ ước mơ thi hoa hậu từ khi mới 14-15 tuổi. Theo Dân Việt, sau cuộc thi Hoa khôi sinh viên Be Your Next, Thanh Trâm sẽ thi Hoa khôi sinh viên khu vực thành phố, là bước đệm cho những dự định tương lai gần là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngoài thi hoa hậu, Thanh Trâm còn có hứng thú với ca hát và diễn xuất.Thanh Trâm đã được chọn vào một vai trong bộ phim dành cho giới trẻ ra mắt trong dịp cuối năm 2022. Xem video "Trang Nhung trẻ trung dạo phố". Nguồn FB Trung Nhung

Nguyễn Thanh Trâm vừa lên ngôi quán quân cuộc thi Hoa khôi sinh viên Be Your Next. Cô là cháu gái của diễn viên, người mẫu Trang Nhung (ngoài cùng bên trái). Thanh Trâm sở hữu chiều cao 1m75 ở tuổi 20. Người đẹp sinh năm 2002 cho biết cô bắt đầu phát triển chiều cao từ năm học lớp 9, đến lúc lên cấp 3 thì rất cao, thuộc dạng nhất nhì ở trường. Vóc dáng của Thanh Trâm hiện tại đầy thon gọn. Cháu gái của Trang Nhung tự tin khoe vóc dáng trong trang phục áo tắm. Thanh Trâm sở hữu gương mặt được nhiều người nhận xét có nét thần thái của siêu mẫu Kendall Jenner. Thanh Trâm có gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Người đẹp sinh năm 2002 biết cách chăm chút vẻ ngoài. Thanh Trâm theo học lớp catwalk từ sớm và có kinh nghiệm trình diễn trên các sân khấu thời trang. Cô ấp ủ ước mơ thi hoa hậu từ khi mới 14-15 tuổi. Theo Dân Việt, sau cuộc thi Hoa khôi sinh viên Be Your Next, Thanh Trâm sẽ thi Hoa khôi sinh viên khu vực thành phố, là bước đệm cho những dự định tương lai gần là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngoài thi hoa hậu, Thanh Trâm còn có hứng thú với ca hát và diễn xuất. Thanh Trâm đã được chọn vào một vai trong bộ phim dành cho giới trẻ ra mắt trong dịp cuối năm 2022. Xem video "Trang Nhung trẻ trung dạo phố". Nguồn FB Trung Nhung