Nhan sắc, vóc dáng mảnh mai của chị gái Á hậu Phương Nga

Trong khi Á hậu Bùi Phương Nga nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo thì chị gái cô là Bùi An Vy lại mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà hơn. Được biết, chị gái Bùi Phương Nga sinh năm 1994, cô đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và đang có công việc kinh doanh riêng. Mặc dù không hoạt động showbiz nhưng Bùi An Vy lại có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, chị gái Á hậu Bùi Phương Nga luôn nhận được cơn mưa lời khen khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo 1m70 chẳng kém cạnh em gái nổi tiếng. An Vy sở hữu chiều cao ấn tượng cùng số đo ba vòng hoàn hảo, giúp cô tự tin diện bất cứ trang phục nào. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt hút hồn của An Vy cũng là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ xinh đẹp, An Vy còn sở hữu gu thời trang tinh tế và đẳng cấp. Cô thường xuyên diện những bộ cánh sang trọng, thanh lịch, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của mình. An Vy cũng đã từng tham gia Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2013. An Vy cũng được xem là "yêu nữ hàng hiệu" khi thường xuất hiện với những phụ kiện đắt đỏ như túi xách, đồng hồ,... Là chị gái của á hậu nổi tiếng nên An Vy cũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu cùng gu thời trang sành điệu. Tuy ít tham gia các hoạt động giải trí như em gái nhưng Bùi An Vy luôn là người âm thầm ủng hộ và động viên Phương Nga trong mọi việc. Ảnh: FBNV

