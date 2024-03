Hôn nhân hạnh phúc của Á hậu Bùi Phương Nga - Bình An

Diễn viên Bình An và Á hậu Bùi Phương Nga gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2017 khi cùng tham gia một dự án phim. Sau một thời gian tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò vào năm 2018. Ảnh: FBNV Sau 5 năm yêu nhau, Bình An và Bùi Phương Nga đã tổ chức lễ cưới lãng mạn và sang trọng vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Lễ cưới có sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong ngành giải trí. Ảnh: FBNV Sau khi kết hôn, Phương Nga và Bình An thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Họ cùng nhau đi du lịch, tham gia các sự kiện và dành thời gian cho gia đình. Ảnh: FBNV Á hậu Phương Nga chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV Dù bận rộn, cả hai vẫn luôn dành thời gian để có những giây phút lãng mạn. Ảnh: FBNV Khoảnh khắc yên bình tươi đẹp của cả hai được chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Ở cạnh Bình An, Phương Nga luôn thấy yên bình như chính cái tên của nam diễn viên. Ảnh: FBNV Bước vào cuộc sống hôn nhân, Phương Nga từng chia sẻ cả hai sẽ cùng cố gắng và thích nghi để không cãi vã quá nhiều với những sự thay đổi khi trở thành vợ chồng. Ảnh: FBNV Bí quyết giữ lửa cho hôn nhân của Phương Nga - Bình An chính là sự chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: FBNV Họ luôn dành thời gian cho nhau, cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống và cùng nhau phát triển. Ảnh: FBNV Hôn nhân của Phương Nga - Bình An được nhiều fan chúc phúc. Ảnh: FBNVXem video "Á hậu Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

