Nhan sắc Trâm Anh The Face dính tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh

Mới đây, rộ tin đồn Trương Thế Vinh và Trâm Anh The Face hẹn hò khi netizens bất ngờ phát hiện loạt chi tiết trùng hợp trong 2 tấm hình của hai người. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp với chú cún có bộ lông vàng, có phụ kiện màu vàng đặc biệt ở cổ, giống hệt hình ảnh chú chó mà người mẫu 9X đăng tải hôm 28/6. Ngoài ra, thời gian qua, cặp đôi có dịp làm việc chung khi tham gia bộ phim "Cây táo nở hoa". Tuy nhiên, đối diện với tin đồn, phía nữ người mẫu đã lên tiếng phủ nhận. Đại diện của Trâm Anh cho biết trên 2Sao: "Cũng không biết mọi người lấy những thông tin đó ở đâu. Nhưng giờ mọi người ghép những thông tin đó thành 'hint' thì cũng đành chịu thôi". Về phía Trương Thế Vinh, anh cũng lên tiếng phủ nhận cho rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp. Trâm Anh sinh năm 1995 tại Bình Phước. Cô được biết đến khi tham gia chương trình The Face 2018. Trong chương trình, Trâm Anh vào đội của HLV Minh Hằng và xuất sắc giành danh hiệu á quân. Sau cuộc thi, Trâm Anh diễn thời trang, tham gia đóng phim. Cô từng góp mặt trong một số phim như: "Kẻ săn tin", "Trói buộc yêu thương", "Cây táo nở hoa". Trước đó, cô gái sinh năm 1995 từng có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, chụp lookbook. Trâm Anh sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, làn da không tỳ vết. Tuy vậy chiều cao 1m62 của Trâm Anh khá hạn chế so với một người mẫu.Học trò cũ của Minh Hằng theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung. Người đẹp cũng biết cách ăn mặc để tôn vóc dáng gợi cảm. Xem video "Minh Hằng nhảy cùng thí sinh The Face". Nguồn Phụ nữ và Gia đình

Mới đây, rộ tin đồn Trương Thế Vinh và Trâm Anh The Face hẹn hò khi netizens bất ngờ phát hiện loạt chi tiết trùng hợp trong 2 tấm hình của hai người. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp với chú cún có bộ lông vàng, có phụ kiện màu vàng đặc biệt ở cổ, giống hệt hình ảnh chú chó mà người mẫu 9X đăng tải hôm 28/6. Ngoài ra, thời gian qua, cặp đôi có dịp làm việc chung khi tham gia bộ phim "Cây táo nở hoa". Tuy nhiên, đối diện với tin đồn, phía nữ người mẫu đã lên tiếng phủ nhận. Đại diện của Trâm Anh cho biết trên 2Sao: "Cũng không biết mọi người lấy những thông tin đó ở đâu. Nhưng giờ mọi người ghép những thông tin đó thành 'hint' thì cũng đành chịu thôi". Về phía Trương Thế Vinh, anh cũng lên tiếng phủ nhận cho rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp. Trâm Anh sinh năm 1995 tại Bình Phước. Cô được biết đến khi tham gia chương trình The Face 2018. Trong chương trình, Trâm Anh vào đội của HLV Minh Hằng và xuất sắc giành danh hiệu á quân. Sau cuộc thi, Trâm Anh diễn thời trang, tham gia đóng phim. Cô từng góp mặt trong một số phim như: "Kẻ săn tin", "Trói buộc yêu thương", "Cây táo nở hoa". Trước đó, cô gái sinh năm 1995 từng có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, chụp lookbook. Trâm Anh sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, làn da không tỳ vết. Tuy vậy chiều cao 1m62 của Trâm Anh khá hạn chế so với một người mẫu. Học trò cũ của Minh Hằng theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung. Người đẹp cũng biết cách ăn mặc để tôn vóc dáng gợi cảm. Xem video "Minh Hằng nhảy cùng thí sinh The Face". Nguồn Phụ nữ và Gia đình