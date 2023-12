Nhan sắc “tiểu tam” đóng cảnh nóng trong “Chúng ta của 8 năm sau“

Phim "Chúng ta của 8 năm sau" thêm kịch tính khi có sự xuất hiện của Anh Thu (Cù Thị Trà) - cô hàng xóm và cũng là tình cũ của Tùng (phiên bản trưởng thành do B Trần thủ vai). Với bản tính lăng nhăng, đào hoa từ trẻ, lại gặp tình cũ hay đong đưa, khán giả dễ dàng đoán ra Tùng sẽ "ngựa quen đường cũ" khi xuất hiện trong một cảnh nóng với " tiểu tam" Anh Thu tại chính căn nhà của anh và vợ là cô giáo Nguyệt (Quỳnh Kool). Không chỉ báo cho mẹ Tùng đến chứng kiến cảnh "động trời", Nguyệt còn thẳng tay trị "tiểu tam" bằng một cái tát đau tiếng. Căng thẳng trên phim là thế nhưng ngoài đời, Quỳnh Kool vô cùng thân thiết với "tiểu tam" Cù Thị Trà. Hai mỹ nhân "Chúng ta của 8 năm sau" chụp ảnh "tự sướng" bên nam diễn vên B Trần. Trước đó, Cù Thị Trà và Quỳnh Kool từng đóng chung trong phim "Đừng làm mẹ cáu". Mỹ nhân họ Cù vào vai "tiểu tam" - "tình một đêm" của Bình An trong phim và cũng phải "ăn" một cái tát từ Quỳnh Kool sau màn đánh ghen hộ. Dù chuyên "trị" vai phụ hay làm "người thứ ba" trên phim nhưng Cù Thị Trà luôn gây được ấn tượng nhờ cách diễn tự nhiên. Mỹ nhân quê Thanh Hóa còn thu hút nhờ gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, vóc dáng gợi cảm cùng chiều cao lý tưởng 1m66. Có lẽ vì vẻ đẹp sắc sảo ấy mà Cù Thị Trà "Chúng ta của 8 năm sau" được nhận xét là hợp với vai "trà xanh" trong phim. Mỹ nhân sinh năm 1999 tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài thử sức với diễn xuất, tân binh của "vũ trụ phim VTV" còn duy trì công việc là một người mẫu tự do.Xem trailer phim "Chúng ta của 8 năm sau". Nguồn VFC

